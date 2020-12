CHICAGO (AP) – La nuit d’été où les foules sont descendues sur le centre-ville de Chicago, ont brisé les vitrines des magasins et se sont déversées dans les trous béants pour attraper autant de marchandises qu’elles pouvaient emporter est un lointain souvenir pour beaucoup de gens de la ville.

Alors même que la crise des coronavirus, l’élection présidentielle et l’épidémie de violence armée dans la ville ont mis de côté d’autres nouvelles, les détectives et les procureurs se sont tenus à l’une des plus grandes enquêtes de l’histoire de Chicago pour trouver et arrêter ceux qui, de la fin du 9 août aux premières heures d’août. 10 ont transformé bloc après bloc en la plus grande scène de crime que la troisième plus grande ville du pays ait jamais vue.

Quatre mois plus tard, les détectives d’un groupe de travail spécial examinent toujours des milliers d’heures de vidéos de surveillance et décrivent les plus de 1100 conseils qu’ils ont reçus. Ils continuent d’ajouter aux près de 100 clips vidéo qu’ils ont publiés en ligne dans l’espoir que quelqu’un puisse identifier des suspects. Et ils surveillent les sites de vente en ligne pour voir si quelqu’un a soudainement des sacs ou des appareils électroniques Gucci à vendre.

Tout cela s’est ajouté à l’arrestation de plus de 100 personnes – dont une pas plus tard que mercredi – pour diverses accusations de crime, notamment cambriolage, pillage, vol, armes à feu, vente de biens volés en ligne et saisie de 26 véhicules.

«Le message (aux suspects) est que le groupe de travail ne démissionne pas … et vous finirez par être retrouvé et arrêté», a déclaré le chef adjoint Brendan Deenihan.

Les crimes a eu lieu en grande partie dans et autour du centre-ville, y compris le long du célèbre quartier commerçant de Magnificent Mile, et a commencé après une fausse rumeur selon laquelle la police avait tué par balle un adolescent du côté sud et suivi des manifestations et des troubles antérieurs à la suite de la mort de George Floyd dans le Minnesota.

Le travail ardu d’enquêter sur les crimes d’août a commencé avec la collecte de plus de 230 vidéos de surveillance dans des magasins qui ont été touchés et des scores plus importants grâce au vaste réseau de caméras de surveillance de la ville – environ 2000 heures de vidéo.

L’histoire continue

Rendre le travail plus difficile était que les visages de nombreuses personnes étaient recouverts des mêmes masques utilisés pour arrêter la propagation du virus COVID-19.

Cela a laissé les détectives chercher autre chose pour aider à identifier les suspects. Dans un cas, ils ont assorti un tatouage sur le bras d’un homme qui a utilisé un marteau pour briser au moins sept vitrines de magasin à un tatouage d’une photo de tasse de réservation de prison.

Ils ont également utilisé la même stratégie – à une échelle beaucoup plus grande – utilisée dans l’enquête qui a conduit à des accusations contre l’acteur Jussie Smollett, l’accusant d’avoir organisé une attaque contre lui-même en 2019. Tout comme les détectives ont assemblé des vidéos pour suivre deux hommes qui auraient participé à l’attaque de Smollett, les détectives de la Force opérationnelle de pillage ont suivi les suspects alors qu’ils se déplaçaient d’un magasin à l’autre.

« Nous aurions quelqu’un (un détective) disant: » Vous avez une voiture verte sur cette vidéo? J’ai aussi une voiture verte sur cette vidéo « », a déclaré Deenihan.

L’enquête a été rendue plus difficile car de nombreux suspects n’ont pas d’antécédents criminels et, par conséquent, la police n’en a pas de photo.

Pour de nombreuses personnes, cela semble avoir été un crime d’opportunité, a déclaré le procureur de l’État du comté de Cook, Kim Foxx, dont le bureau poursuit les affaires.

«Ils ont vu ce qui se passait et comptaient sur le nombre (de personnes) pour pouvoir s’en tirer», dit-elle.

Julisa Foster, une femme de 25 ans qui attend son procès pour cambriolage et pillage, a été arrêtée par la police dans un magasin.

« Il n’y avait plus de Target avec les téléviseurs et je pense à acheter de la nourriture pour mon bébé, sans penser à ce qui se passait autour de moi », a déclaré Foster. « La première chose que j’ai vue était des vêtements pour bébé (donc) tout ce que j’ai obtenu était vêtements de bébé. »

Pour de nombreuses autres arrestations, la police a eu besoin de l’aide du public. À Chicago, où les soupçons sur une force de police avec des antécédents de racisme et de brutalité ont laissé de nombreux résidents réticents à aider les détectives à résoudre autre chose que les crimes les plus odieux, ce n’est pas une mince affaire. Mais la police a en fait trouvé de nombreuses personnes prêtes à aider.

«Les pourboires étaient plus répandus que vous ne le pensez,» Sgt. A déclaré Alex Wolinski.

Foxx a déclaré que de nombreux résidents étaient effrayés et en colère. Les magasins de la ville – craignant d’être ciblés – ont fermé leurs portes, empêchant les gens de se procurer de la nourriture ou des médicaments. Et beaucoup ont rapidement conclu que les crimes n’avaient rien à voir avec Floyd, un homme noir décédé après qu’un officier de police blanc de Minneapolis ait enfoncé son genou dans le cou de Floyd pendant plusieurs minutes.

«Les gens disaient:« Qu’est-ce que George Floyd a à voir avec le fait de pénétrer chez Macy’s? » Dit Foxx.

Le révérend Michael Pfleger, prêtre catholique romain et éminent activiste du côté sud de la ville, pense que certains des crimes découlent de la colère. Mais il a dit: « Cela a dérangé tant de gens parce que leurs magasins ont fermé et que les gens se sont dit: » Oh mon Dieu, où puis-je obtenir mes ordonnances maintenant? » (et) ils ont été scandalisés à ce sujet.