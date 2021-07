Chasse désespérée pour une fille de 16 ans emportée après que la voiture se soit coincée dans les inondations

Les COPS ont lancé une chasse désespérée à une jeune fille de 16 ans après qu’elle ait été emportée par des crues soudaines « dangereuses » en Arizona.

Faith Moore n’a pas été vue depuis samedi soir après que les autorités locales aient tenté de la secourir d’un véhicule bloqué dans un passage à niveau « basses eaux » à Cottonwood.

Il a été rapporté que l’adolescent a appelé les autorités à l’aide vers 21 heures, mais n’a pas été retrouvé sur les lieux malgré les affirmations selon lesquelles la silhouette d’une personne était visible à l’intérieur.

Cela a depuis déclenché une chasse désespérée pour la jeune fille qui, selon les autorités, a dû être emportée en aval par des eaux de crue qui ont rapidement atteint plus de 8 pieds de haut.

Jusqu’à présent, des centaines de volontaires et de secouristes se sont joints aux efforts pour fouiller les zones voisines, mais elle n’a pas été retrouvée.

Le chef du district des incendies de Verde Valley, Danny Johnson, a confirmé qu’au moment de son appel aux autorités, le niveau de l’eau était dangereusement élevé.

Il a déclaré: « Je tiens à souligner à nouveau au public à quel point ces traversées d’eau peuvent être dangereuses, même lorsqu’elles semblent peu profondes. »

« Une simple décision de traverser la route avec de l’eau courante peut vite devenir tragique. »

Les autorités ont confirmé que Faith avait été vue pour la dernière fois avec un short bleu, une chemise bleu clair et des chaussures de tennis blanches.

Jusqu’à présent, ils n’ont trouvé qu’un téléphone portable et d’autres objets personnels qui auraient appartenu à l’adolescent.

‘NE PAS ABANDONNER’

L’identité du jeune adolescent a été révélée lors d’une conférence de presse dimanche alors que les autorités continuaient d’intensifier leurs efforts pour retrouver Faith.

Les grands-parents de Moore y ont assisté qui ont remercié les bénévoles pour leurs efforts continus pour retrouver la jeune fille.

« Nous voulions tendre la main et remercier la communauté et tous les premiers intervenants et tous ceux qui ont travaillé si dur », a déclaré le grand-père de la jeune fille. «

« Nous savons que Faith est là-bas et nous n’abandonnons pas », a ajouté sa grand-mère.

« Nous voulons que notre douce fille soit à la maison, nous savons qu’elle rentre à la maison. »

Les autorités pensent que Moore a été emporté par les gros débris accumulés après des mois de temps sec.

Des hélicoptères, des drones et des hydroglisseurs ont tous été déployés depuis pour aider aux efforts de recherche.

Ils devraient reprendre lundi matin.

