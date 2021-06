Chasse désespérée pour maman, 35 ans, disparue avec ses fils âgés de 3 et 4 ans à Swindon

Les COPS ont lancé une chasse désespérée pour une mère qui a disparu hier avec ses deux fils.

Carla Bennett, 35 ans, a été vue en train de quitter son domicile à Swindon à 14h30.

Carla Bennett, 35 ans, a disparu hier avec ses deux fils Crédit : SWNS

Elle a ensuite été vue sur Wimpole Avenue, Swindon, à 21h40.

On pense qu’elle est avec ses deux fils, âgés de trois et quatre ans.

Carla est décrite comme blanche avec de longs cheveux de souris et on pense qu’elle porte un jean noir et un haut sans manches rose.

Elle est également susceptible d’avoir un landau noir et bleu avec elle.

Toute personne ayant des informations sur l’endroit où se trouve Carla est priée d’appeler le 101 et de citer le numéro de référence 54210056072.