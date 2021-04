Une recherche désespérée a été lancée pour un garçon de 11 ans qui a disparu de son domicile dans le Dorset hier.

Lyndon Brown a quitté sa maison à Poole de façon inattendue vers 21 heures et n’a pas son téléphone avec lui.

Lyndon Brown a disparu de Poole

La police a maintenant lancé une recherche effrénée avec l’aide de l’hélicoptère NPAS.

Lyndon est décrit comme blanc avec de courts cheveux blonds bouclés.

Il a été vu pour la dernière fois portant un pantalon d’école, une chemise d’école, une veste noire de style Nike Puffa et des baskets Nike noires.

L’inspecteur en chef Glen Doran, de la police du Dorset, a déclaré: «En raison du jeune âge de Lyndon, nous tenons vraiment à le localiser le plus tôt possible pour nous assurer qu’il est en sécurité et en bonne santé.

«Je fais appel à tous ceux qui ont vu Lyndon, ou à un garçon correspondant à la description donnée, de bien vouloir me contacter.

«Enfin, si Lyndon voit cet appel, veuillez prendre contact avec nous ou votre famille, car nous voulons tous nous assurer que tout va bien.»

Toute personne ayant des informations a été priée d’appeler la police du Dorset au 101 en citant le numéro d’incident 26: 858.

Plus à venir…

