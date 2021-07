Chasse désespérée à une fillette de 14 ans disparue vue pour la dernière fois il y a deux jours alors que les flics demandent des informations

Une traque DÉSEPÉRÉE est lancée pour une jeune fille de 14 ans disparue qui a été vue pour la dernière fois il y a deux jours.

Ava – dont le nom de famille n’a pas été dévoilé – a été vue pour la dernière fois à Sheffield jeudi et la police lance maintenant un appel pour obtenir des informations.

Ava a été vue pour la dernière fois jeudi après-midi à Sheffield Crédit : Police Polycopié

La police du South Yorkshire a déclaré qu’elle n’avait pas été vue ni entendue depuis environ 15 heures.

Le dernier endroit connu d’Ava était dans la région de Woodhouse, qui se trouve au sud-est de la ville.

Sa famille et ses officiers inquiets sont de plus en plus préoccupés par le bien-être de l’adolescente.

Ava est décrite comme métisse, mesurant environ 5 pieds 9 pouces avec une corpulence moyenne et des cheveux noirs.

Si vous pensez savoir où elle pourrait être, veuillez appeler le 101 en citant le numéro d’incident 938 du 29 juillet.

« Elle n’a pas été vue ni entendue depuis et sa famille et ses officiers sont de plus en plus inquiets pour son bien-être », a déclaré la police.