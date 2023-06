Chasse désespérée à maman et sa fille d’un an qui ont disparu de Halesowen

La POLICE a lancé un appel urgent pour retrouver une mère disparue avec sa fille d’un an.

La femme, nommée seulement Kainat, 27 ans, a disparu avec son jeune enfant Alif à Halesowen, West Midlands.

Alif, un an, a disparu avec sa mère 1 crédit

Kainat, 27 ans, est également porté disparu alors que la police demande de l’aide 1 crédit

La police des West Midlands a exhorté toute personne ayant des informations sur leur sort à entrer en contact car on ne sait pas où ils se trouvent actuellement.

Une image de Kainat, décrite comme ayant les cheveux noirs et mesurant environ 5 pieds, a été publiée à côté d’une photo de l’enfant disparu.

Un porte-parole de la police a déclaré: « Nous avons besoin de votre aide pour retrouver une mère et sa fille portées disparues à Halesowen.

« Kainat a 27 ans et mesure environ 1,50 mètre avec des cheveux noirs et nous pensons qu’elle est avec Alif, un an.

« Veuillez nous contacter via le chat en direct sur notre site Web. Vous pouvez également appeler le 101 et indiquer le PID : 438868. »