Chasse désespérée à l’avion de combat F-35 « fantôme » disparu dans le ciel après l’éjection du pilote, mais l’avion de guerre CONTINUE DE VOLER

L’armée américaine est désespérément à la recherche d’un avion de combat F-35 après qu’un « accident » ait provoqué l’éjection de son pilote, mais que l’avion de guerre ait continué à voler.

Le F-35 « fantôme » a disparu au-dessus de la Caroline du Sud dimanche après-midi et les responsables militaires ont appelé le public à l’aider à localiser l’avion de 64 millions de livres sterling.

3 Une image d’archive de l’avion de combat F-35B Lightning II Crédit : AP : Associated Press

3 L’avion de guerre ultramoderne a disparu au-dessus de la Caroline du Sud Crédit : Getty

Le pilote du Corps des Marines s’est éjecté en toute sécurité du F-35B Lightning II vers 14 heures et a été transporté à l’hôpital après avoir été parachuté au sol.

Des équipes d’urgence ont été dépêchées pour localiser l’avion disparu, les recherches étant désormais centrées autour de deux lacs au nord de North Charleston.

Joint Base Charleston a déclaré dans un communiqué sur Facebook : « Le public est invité à coopérer avec les autorités militaires et civiles alors que les efforts se poursuivent. »

Ils ont décrit l’incident comme un « accident » et ont déclaré qu’ils concentraient leur attention autour du lac Moultrie et du lac Marion en fonction de la « dernière position connue de l’avion ».

Les autorités enquêtent toujours sur les raisons pour lesquelles le pilote s’est éjecté de l’avion de guerre ultramoderne.

Députée locale, Nancy Macéa argumenté sur X/Twitter : « Comment diable peut-on perdre un F-35 ?

« Comment se fait-il qu’il n’y ait pas de dispositif de suivi et que nous demandions au public de trouver un avion et de le rendre ? »

Le transpondeur de l’avion – qui est habituellement utilisé pour localiser l’avion – ne fonctionne pas « pour une raison que nous n’avons pas déterminée », a déclaré un porte-parole de Joint Base Charleston. Le Washington Post.

Les dommages causés au F-35B Lightning II avancé sont actuellement inconnus.

L’avion et le pilote appartenaient au Marine Fighter Attack Training Squadron 501 basé à Beaufort, non loin de la côte atlantique de la Caroline du Sud.

En 2018, le même escadron a écrasé un F-35 pour la première fois après 17 ans de vol dans le ciel.

Il s’agissait du premier crash à part entière d’un tel avion de guerre impliquant l’éjection d’un pilote et classé comme un « accident de classe A » – le résultat soit de la destruction complète de l’avion, de plus de 1,6 million de livres sterling de dommages ou d’un accident permanent. handicap de l’équipage.

En janvier 2022, un avion de combat F-35C Lightning II s’est écrasé dans la mer de Chine méridionale après s’être écrasé sur le pont d’un porte-avions américain.

Les F-35 font partie des avions de combat les plus chers et les plus avancés au monde – connus pour leur furtivité, leur vitesse et leur carrosserie aérodynamique.

La RAF britannique exploite un modèle similaire à l’avion disparu, qui opère sur les nouveaux porte-avions de la classe Queen Elizabeth.

Ils le décrivent comme un avion « capable de mener simultanément des missions air-sol, de guerre électronique, de collecte de renseignements et air-air ».

L’avion à réaction, qui peut atteindre 1,6 fois la vitesse du son, dispose d’une technologie qui lui permet d’opérer sans être détecté dans un espace aérien hostile.

En 2021, l’Air Force a perdu un avion furtif F-35B d’une valeur de 100 millions de livres sterling en Méditerranée après qu’il s’est écrasé alors qu’il décollait du porte-avions phare HMS Queen Elizabeth.

Une opération secrète de sauvetage menée par les sous-marins de la Royal Navy, les forces spéciales et l’US Navy a localisé et récupéré l’épave avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.

Les hauts gradés militaires craignaient que la technologie furtive secrète de l’avion ne tombe entre les mains de Vladimir Poutine, car la zone est connue pour être étroitement surveillée par les Russes.