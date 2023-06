Chasse désespérée à Jurian et Brisilda Baxhia après la disparition du couple avec leur bébé d’un an

Les COPS ont lancé une chasse désespérée à un couple qui a disparu avec leur bébé d’un an.

On pense que Jurian et Brisila Baxhia se trouvent quelque part dans le nord de l’Angleterre et ont été vus pour la dernière fois à l’hôpital pour enfants de Sheffield en mars.

Les flics chassent Jurian et Brisila Baxhia

Le couple a disparu avec leur bébé d’un an

Les médecins veulent examiner l’enfant en pensant qu’il pourrait avoir une maladie non diagnostiquée.

La police de Durham a déclaré: « Pouvez-vous nous aider à trouver le couple Jurian et Brisilda Baxhia, qui se trouveraient quelque part dans le nord de l’Angleterre avec leur bébé d’un an ?

« La police essaie de retrouver le couple car on pense que le bébé pourrait avoir une condition médicale non diagnostiquée, qui nécessite un examen plus approfondi par des médecins.

« La famille a été vue pour la dernière fois à l’hôpital pour enfants de Sheffield en mars de cette année, mais a des relations dans le comté de Durham et Northumbria ainsi que dans le sud du Yorkshire et le Lincolnshire.

« Si les parents voient cet appel, veuillez vous rendre à l’hôpital le plus proche avec votre enfant afin qu’il puisse être examiné par le personnel médical. »

Toute personne ayant des informations sur l’endroit où se trouve la famille Baxhia est priée d’appeler la gendarmerie de Durham au 101 en citant la référence MSP00009997.