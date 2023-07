Chasse désespérée à deux hommes suite à la découverte d’un placenta humain à Southampton alors que les flics recherchent de toute urgence leur mère

Une chasse DÉSESPÉRÉE a été lancée pour deux hommes à la suite de la découverte d’un placenta humain à Southampton – avec des flics à la recherche urgente de la mère.

La police a été appelée dans le quartier Holly Brook Park de la ville à 8 h 47 mercredi après que des passants eurent découvert le placenta.

Les flics de Southampton veulent parler à cet homme Crédit : Police du Hampshire

Ils veulent aussi parler à cet homme Crédit : Police du Hampshire

Des experts médico-légaux ont confirmé que le placenta était humain, les flics souhaitant désormais parler à deux hommes qui, selon eux, pourraient détenir des informations vitales.

Les hommes ne sont pas suspects.

L’inspecteur en chef de Southampton, Marcus Kennedy, a déclaré: « Nous continuons d’enquêter sur les circonstances qui ont conduit à la découverte du placenta et avons maintenant des images de ces deux hommes avec qui nous aimerions parler dès que possible.

« Nous tenons à souligner qu’ils ne sont ni suspects ni en difficulté, mais nous pensons qu’ils peuvent détenir des informations vitales pour nous aider dans nos enquêtes.

« Nous apprécions que l’image du deuxième homme soit très floue, mais c’est la meilleure dont nous disposons pour le moment.

« Si vous pensez que cela pourrait être vous, veuillez nous contacter.

« Les deux hommes auraient été dans la région le samedi 17 juin.

« On pense que le premier homme se trouvait sur Dale Road et que le deuxième homme montait la colline de Dale Road en direction de Tremona Road et de l’hôpital.

Il a ajouté: « Nous tenons également à parler à toute personne qui se trouvait dans la zone de Dale Road entre 6 heures du matin le samedi 17 juin et 9 heures du matin le mercredi 21 juin, y compris toute personne ayant des images de caméra de tableau de bord le long de la zone de Dale Road pendant ces périodes.

« Si vous avez vu quelque chose que vous pensez que nous devrions savoir, aussi petit ou insignifiant que cela puisse paraître, veuillez nous soumettre des informations via le 101 ou en ligne sur notre portail d’informations publiques.

« Le site a maintenant rouvert au public et nous tenons à remercier les résidents locaux pour leur patience et leur compréhension alors que nous avons mené des enquêtes urgentes dans la région.

« Notre priorité reste de localiser la mère qui a récemment accouché pour s’assurer qu’elle reçoive tous les soins médicaux dont elle et son bébé ont besoin.

« Je l’exhorte toujours à prendre contact avec un professionnel de la santé dès que possible, que ce soit un médecin généraliste, en se rendant dans un hôpital ou un centre sans rendez-vous, ou en parlant à tout autre professionnel de la santé.

« Je voudrais également réitérer que si vous avez des inquiétudes pour quelqu’un que vous connaissez ou soupçonnez d’avoir été récemment enceinte ou d’avoir accouché, veuillez nous contacter. »

Toute personne ayant des informations peut appeler le 101, en citant Operation Holdo ou le numéro de référence 44230246419.