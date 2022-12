Chasse désespérée à Brit, 52 ans, qui a disparu alors qu’il faisait du jogging en vacances à Madère alors que des amis priaient pour le “miracle de Noël”

Une recherche DÉSESPÉRÉE a été lancée pour un coureur britannique d’élite qui a disparu alors qu’il faisait du jogging en vacances à Madère il y a trois jours.

Des amis et collègues de Darren Kay, 52 ans, ont déclaré qu’ils espéraient un “miracle de Noël” après qu’il ait été vu pour la dernière fois sur l’île dimanche après-midi.

Darren Kay a été vu pour la dernière fois dimanche après-midi alors qu’il faisait du jogging Crédit : fourni

La famille de Darren s’est envolée pour l’île pour l’aider à le rechercher 1 crédit

Darren, de Sedbergh en Cumbrie, a disparu après être parti courir avec sa partenaire, Victoria.

Il lui a dit qu’il continuerait à faire du jogging tout seul pendant encore 30 minutes pendant qu’elle rentrerait chez elle – mais il n’est jamais retourné dans leur Airbnb.

Une recherche terrestre et maritime impliquant les pompiers et la police, lancée dimanche, a été entravée par le mauvais temps.

La famille de Darren s’est maintenant envolée pour l’île pour aider à rechercher le coureur, qui représentait auparavant l’Angleterre dans la prestigieuse course de montagne Snowdon International.

Selon des informations, Darren courrait entre Faja do Mar et Madalena do Mar – un itinéraire décrit comme « dangereux » par endroits par les visiteurs qui l’ont emprunté.

Un porte-parole de la police a déclaré mercredi aux journalistes: “De dimanche à aujourd’hui, tous les efforts de recherche se sont avérés infructueux et il n’a pas été possible de localiser l’homme disparu.

“Les recherches terrestres ont été largement compliquées par des conditions météorologiques souvent défavorables.”

Les employeurs de Darren, J & E Hall International, ont exhorté les gens à aider à trouver le Britannique.

“Nous tendons la main à tous nos collègues et amis d’affaires”, ont-ils déclaré.

“Darren Kay, technicien de service de notre centre de service de Manchester, a disparu pendant ses vacances à Madère.

“Darren est un coureur expérimenté et courait dimanche après-midi près de la ville de Calheta mais n’est jamais revenu de sa course.

“Veuillez partager dans l’espoir que quelqu’un ait des informations qui pourraient aider.”

La collègue Tess Elm a ajouté: «En tant que membre de l’équipe JE Hall de la succursale de Manchester, nous sommes dévastés par cette nouvelle et espérons un miracle de Noël.

« Nous serions tous à Madère en train de chercher si c’était possible.

«Je pense à la famille et aux amis de Darren et en particulier à son frère Andy Kay qui travaille à la succursale de Manchester et est sorti pour l’aider à le retrouver.

“En cette période profondément inquiétante, nous espérons tous de bonnes nouvelles.”

Les équipes de recherche craignent que Darren n’ait été emporté dans la mer par une vague.

Mais le photographe sportif Dave Woodhead, 64 ans, qui connaît Darren depuis des années, a déclaré qu’il espérait que son expérience l’aiderait s’il avait des problèmes.

Il a déclaré: «Je connais Darren depuis des années pour être honnête. Quand je courais, il était toujours là. Il a couru pour notre club local. Je connais Victoria depuis qu’elle a dix ans.

«D’une certaine manière, si c’était moi qui manquais, ce serait plus inquiétant parce que je ne suis pas aussi en forme que Darren.

“Darren a couru dans des courses de championnat anglais. Il a couru dans des conditions météorologiques épouvantables.

“Il a tellement d’expérience qu’il saurait quoi faire si quelque chose arrivait.”

Mais il a ajouté: “L’autre côté, c’est qu’il a tellement d’expérience que vous craignez que quelque chose ne se soit passé.

“Et si c’était un accident anormal ? Il y a beaucoup de creux et de ravins là-bas.

“S’il est descendu dans un ravin et s’est cassé le bras, il pourrait y rester quatre à cinq jours. Mais je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé.”

Selon le journal de Madère Diario de Noticias, Darren et son partenaire en étaient à leurs sixièmes vacances sur l’île.

On pense que sa famille s’est rendue à Madère lundi.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a confirmé qu’il soutenait la famille d’un Britannique disparu à Madère.

Au cours des 18 derniers mois, trois touristes ont disparu sur l’île et n’ont toujours pas été retrouvés.

Le Polonais Michael Kozek et le Français Benoit Way, tous deux âgés de 35 ans, et l’Allemand Jascha Hardenberg, 28 ans, ont tous été portés disparus.