Le service de police de Seattle enquête sur deux de ses agents après avoir découvert qu’ils se trouvaient à Washington, DC, alors que des employés publics et privés font l’objet d’un examen minutieux pour avoir participé à un rassemblement pro-Trump devenu émeute au Capitole américain.

«Le département soutient pleinement toutes les expressions légales de la liberté d’expression du premier amendement, mais la foule violente et les événements qui se sont déroulés au Capitole des États-Unis étaient illégaux et ont entraîné la mort d’un autre policier,» Le chef de la police de Seattle, Adrian Diaz, a déclaré vendredi soir dans un communiqué.

Les deux agents ont été mis en congé administratif au cours de l’enquête. Tous les officiers qui étaient « directement impliqué » dans le « insurrection » au Capitole sera immédiatement renvoyé, a déclaré Diaz.

L’enquête intervient alors que les entreprises et les gouvernements à travers les États-Unis cherchent à renvoyer les employés qui auraient pu participer à la violente manifestation de mercredi à Washington pour lutter contre la certification des votes électoraux du président élu Joe Biden. Le PDG de la société d’analyse de données Cogensia, basée dans la banlieue de Chicago, a été limogé vendredi après avoir été arrêté pour son rôle présumé dans l’émeute, tout comme l’avocat général associé de Goosehead Insurance, basé au Texas. Ce dernier a affirmé qu’il manifestait pacifiquement.

Une agence immobilière de Chicago a également perdu son emploi après avoir déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle avait participé à « Prendre d’assaut le Capitole. » Un professeur du Saint Vincent College a été libéré par l’école de Pennsylvanie après avoir partagé des photos de lui-même devant le Capitole mercredi. Le président de la Richmond Food Truck Association a été contraint de démissionner pour avoir participé à la manifestation.

Et comme le montre l’enquête de Seattle, les employeurs du secteur public sévissent également. Le district scolaire d’Allentown en Pennsylvanie a une enquête similaire en cours sur un employé qui aurait pu être impliqué dans la manifestation.

La ville de Pittsburgh a déclaré samedi que tous les employés qui auraient participé à la «Insurrection mortelle» va affronter «Mesure disciplinaire appropriée.» Le FBI enquêterait sur la question de savoir si les pompiers de New York étaient impliqués dans la violation du Capitole. Une photo sur les réseaux sociaux montrait un homme debout près de l’entrée du Capitole et portant une veste marquée «FDNY Squad 252» sur le dos. Un porte-parole du département a déclaré au New York Post que l’homme était «Censé être à la retraite.»

La répression soulève la question de savoir si les personnes qui ont participé aux manifestations de DC de manière pacifique et légale seront confondues avec des contrevenants à la loi et punies.

«Les gens vont-ils perdre leur emploi simplement parce qu’ils ont participé à la marche Trump… et pas au raid du Capitole? Parce que si c’est le cas, c’est un peu trop », Le commentateur de Twitter Ian Miles Cheong a tweeté. Un autre observateur a ajouté, «Quatre-vingt-dix-neuf pour cent il n’y a rien de mal, mais ne laissez pas cela arrêter votre chasse aux sorcières.

D’autres ont souligné le contraste avec la réaction des employeurs aux émeutes de Black Lives Matter et d’Antifa de l’été dernier aux États-Unis. «Quel est le problème?» un commentateur m’a dit. « Vous avez tous eu BLM déchirer le pays pendant six mois. » Un autre observateur a demandé, « Et si leurs employés sont impliqués avec Antifa ou BLM? »

