Chasse aux pythons ! 800 s’affrontent pour éliminer les serpents envahissants de Floride

Plus de 800 concurrents traverseront les Everglades de Floride pendant les huit prochains jours, à la recherche de pythons birmans envahissants qui rapporteront des milliers de dollars en prix.

La chasse au python a officiellement commencé vendredi matin et se déroule jusqu’à 17 heures le 15 août, selon des responsables qui se sont réunis à Miami pour lancer l’événement annuel.

“Ceci est important car chaque python enlevé est une espèce envahissante de moins qui s’attaque à nos oiseaux, mammifères et reptiles indigènes”, a déclaré Casey DeSantis, première dame de Floride.

Depuis 2000, plus de 17 000 pythons ont été retirés de l’écosystème des Everglades, selon un communiqué de presse. Les pythons birmans, qui ne sont pas originaires de Floride, se nourrissent d’oiseaux, de mammifères et d’autres reptiles. Un python femelle peut pondre jusqu’à 100 œufs par an.

Des prix en espèces allant jusqu’à 2 500 $ sont disponibles dans les catégories professionnelle et novice pour ceux qui enlèvent le plus de pythons, ont déclaré des responsables. Il y a des prix supplémentaires pour le python le plus long dans chaque catégorie. Chaque python doit être mort, les chasseurs étant disqualifiés s’ils les tuent de manière inhumaine ou tuent un serpent indigène.

Jusqu’à présent, les chasseurs enregistrés représentent 32 États et le Canada. Les inscriptions sont acceptées tout au long du concours. Il en coûte 25 $ pour s’inscrire et les participants doivent également suivre un cours de formation en ligne.

Miami, l’Associated Press