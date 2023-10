Chasse aux managers des Rangers : liste restreinte de remplacement de Michael Beale en place | Actualités footballistiques

Sky Sports News comprend que les Rangers ont mis en place une liste restreinte de candidats pour succéder à Michael Beale.

Le joueur de 43 ans a été limogé dimanche. Toutefois, dans le cadre du processus de planification de la succession du club, une liste d’options évolutive est en place depuis plusieurs mois.

Il est entendu que la planification des Rangers n’était pas liée aux performances ou aux résultats sous Beale, et il est normal que les clubs se préparent à toute éventualité.

Le PDG James Bisgrove restera au Royaume-Uni cette semaine pour continuer à travailler sur le processus de recherche d’un nouveau manager, plutôt que d’assister au match de Ligue Europa de jeudi à l’Aris Limassol – et travaille à la recherche aux côtés du président John Bennett et des dirigeants du club.

Plusieurs candidats auraient manifesté leur intérêt pour ce rôle, notamment Kevin Muscat, Pascal Jansen, Frank Lampard et John Eustace. Cependant, il reste à voir si le club en approchera.

Il a été rapporté que l’ancien défenseur du Gers Muscat et patron de l’AZ Alkmaar, Pascal Jansen, serait intéressé à parler aux Rangers, mais une source aux Pays-Bas a suggéré qu’il serait très difficile pour les Rangers de recruter Jansen – l’équipe néerlandaise étant deuxième de l’Eredivisie.

Actualités Sky Sports peut confirmer que l’ancien patron de Chelsea, Graham Potter, et le manager de Preston North End, Ryan Lowe, ne sont pas pris en considération.

Aucun rendez-vous ne sera pris avant le match de dimanche à St Mirren, en direct sur Sky Sportsalors que le club se concentre sur la recherche de la bonne solution à long terme pour le club.

Les Rangers recherchent désormais un quatrième manager différent en deux ans, suite au déménagement de Steven Gerrard à Aston Villa en 2021, et aux licenciements de Van Bronckhorst, puis Beale dans les années qui ont suivi.

Steven Davis dirige actuellement une équipe de direction par intérim, aux côtés des anciens joueurs Steven Smith et Alex Rae, ainsi que de Brian Gilmour et de l’entraîneur des gardiens Colin Stewart.

« Il en faut beaucoup pour gérer les Rangers »

Kris Boyd pense qu'il n'y avait « pas d'autre choix » pour les Rangers que de limoger le manager Michael Beale après seulement 10 mois à la tête d'Ibrox



Sky Sports Kris Boyd dit qu’il est essentiel que le conseil d’administration obtienne la prochaine nomination, le recrutement futur étant la clé de tout succès :

« Le recrutement n’a pas été assez bon, il n’a pas été assez bon depuis plusieurs années et cette équipe doit être meilleure.

« Ils ont parfois été partout et il semble que tout se soit fait de manière improvisée, espérant que les individus fassent quelque chose, mais cela ne s’est pas concrétisé.

« Ils ont dépensé environ 14 millions de livres sterling cet été et je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un que vous pourriez recruter et vendre avec profit.

« L’atmosphère dans le stade les jours de match est toxique, les supporters en avaient assez et il fallait du changement.

« Il en faut beaucoup pour gérer les Rangers et peut-être que maintenant les gens comprendront le travail qu’a fait Steven Gerrard.

Le règne de Beale se classe au troisième rang des plus courts de tous les temps Parmi les managers permanents des Rangers, seuls Pedro Caixinha et Paul Le Guen ont eu des règnes plus courts au club

« Michael Beale a fait une grande partie de l’entraînement mais Gerrard a été capable de gérer les joueurs et ce n’est pas facile.

« À l’avenir, les Rangers doivent trouver un manager expérimenté.

« Je pense que depuis que Walter Smith a quitté son poste il y a des années, il y a eu des nominations que vous remettriez en question.

« Steven Gerrard lui-même a eu du temps, mais vous regardez la situation de Covid et peut-être que si cela ne s’était pas produit, il n’aurait peut-être pas eu la chance d’aller chercher 55 ans. [titles] mais il l’a fait.

« Les attentes sont plus grandes que je n’ai jamais vues »

L'ancien milieu de terrain des Rangers Kevin Thomson sur le limogeage de Michael Beale, son ancien coéquipier Steven Davis prenant la direction par intérim et pourquoi un nouveau manager doit toujours viser à remporter le titre du Celtic.



L’ancien milieu de terrain des Rangers Kevin Thomson sur Sky Sports News :

« Quand vous regardez le club et sa taille, je suis presque sûr que tous les gros frappeurs et tous les grands noms demanderont à leurs agents de téléphoner au conseil d’administration des Rangers pour s’assurer qu’ils essaient de miser. une prétention de se présenter devant le conseil d’administration pour essayer de leur prouver qu’ils pourraient être la prochaine personne.

« Je détesterais citer des noms individuels parce que je pense juste que vous êtes presque en train de deviner. Mais ce que je dirais, c’est que c’est un travail prestigieux, il est aussi bon que possible, un club immense, une opportunité. pour gagner de l’argenterie.

« Les attentes et la demande sont plus grandes que je n’ai jamais vues. Je pense que le club est dans une bonne position. Il y a des arguments de vente ; ils ont une demi-finale de coupe à venir, il y a encore la Coupe d’Écosse à jouer, ils sont toujours en Europe.

« Il y a des opportunités là-bas. Je pense que c’est un club brillant, avec des fans brillants, avec l’espoir d’essayer de gagner de l’argenterie et d’y jouer à un niveau d’élite à la vue de tous.

« Je serais vraiment déçu si le club n’avait pas de noms massifs dans le chapeau pour ensuite choisir celui qu’il pense être le meilleur candidat. »

Le prochain manager doit avoir « fait ses preuves »

L'ancien attaquant des Rangers Kenny Miller a déclaré à Sky Sports News que le club devait nommer un manager ayant « une expérience éprouvée » pour remplacer Michael Beale.



Kenny Miller estime que nommer une équipe inexpérimentée pour prendre en charge l’intérim est un risque, mais il insiste sur le fait que le conseil d’administration a besoin de temps pour s’assurer que le prochain manager est celui qui montera un défi pour le titre :

« C’est un pari énorme [appointing Steven Davis] mais lorsque les clubs se retrouvent dans de telles situations, ils doivent avoir quelqu’un en charge.

« Steven est vraiment un bon gars, il est calme et sait tout sur le club, il est joueur depuis très, très longtemps et a fait partie d’équipes vraiment performantes.

« Il sera en mesure de le faire à court terme, mais cette prochaine nomination est vraiment importante pour ce conseil d’administration, car ils doivent trouver la bonne personne.

Image:

Steven Davis dirigera un groupe de direction par intérim chez les Rangers





« Ils ont besoin de quelqu’un qui a fait ses preuves en matière de succès et ils ont peut-être besoin d’un personnel capable de se tenir devant ces 50 000 fans chaque semaine, même lorsque les choses ne vont pas bien et de faire face.

« Ils doivent avoir des épaules larges pour prendre leurs responsabilités et gérer ce merveilleux club.

« Cela va prendre quelques semaines importantes pour le conseil d’administration parce que vous ne voulez pas vous précipiter et prendre une nomination impulsive, mais Steven et l’équipe de direction le sont vraiment.

« Ils ont la trêve internationale donc ils ont un peu de temps pour faire le travail.

« La saison n’est pas perdue, elle peut être récupérée donc j’aimerais que le bon rendez-vous soit pris le plus tôt possible. »

Davis « honoré » d’être nommé patron par intérim

Davis s’est déclaré « très honoré » après avoir reçu un appel « à l’improviste » pour prendre en charge les Rangers par intérim suite au limogeage de Beale.

Le Nord-Irlandais de 38 ans, qui a connu deux passages fructueux en tant que joueur à Ibrox, a été invité dimanche soir par le conseil d’administration du Gers à prendre les rênes en attendant la nomination d’un nouveau patron permanent.

Parler à Télévision des Rangers Lundi, il a déclaré : « Je suis très honoré. L’appel est venu un peu de nulle part. Je ne m’y attendais pas mais j’aimerais juste essayer de rendre la confiance que le club m’a témoignée en m’inscrivant ce poste.

« De toute évidence, ce n’est pas une position dans laquelle nous aimerions être, nous sommes déçus de la situation actuelle, mais j’ai vraiment hâte de relever le défi.

« Je suis ravi d’avoir cette opportunité. Je crois dans le groupe que nous avons. Les choses ne se sont pas déroulées comme nous l’aurions souhaité et nous nous retrouvons dans cette situation, mais je suis sûr que nous et les fans nous poussons. dans la même direction, nous pouvons continuer et obtenir de bons résultats.

« En fin de compte, nous devons avant tout obtenir des résultats dans un club comme les Rangers. Je veux juste essayer de retrouver un peu de fierté dans la façon dont nous jouons et essayer de redonner confiance aux garçons également.

« Nous avons un très bon groupe ici. Je vois le niveau d’application ici, j’y suis depuis assez longtemps avec la majorité d’entre eux, donc je veux juste retrouver cette confiance dans l’équipe et leur donner une plateforme pour aller montrer leurs meilleures performances.

« Le management était quelque chose que j’avais envisagé plus tard. Je ne m’attendais pas à cette opportunité, cela ne m’avait pas traversé l’esprit, mais c’était une opportunité que je ne pouvais pas refuser.

« Ça va être une expérience formidable pour moi et j’ai vraiment hâte de relever le défi. Tout le monde sait ce que le club signifie pour moi. Mon approche va simplement être la même que celle que j’étais en tant que joueur, et c’est juste pour je fais de mon mieux. J’espère que cela suffira.

Les cinq prochains matches des Rangers

5 octobre : Aris Limassol (a), Ligue Europa, coup d’envoi à 17h45

8 octobre : Saint Mirren (a), Premiership écossaise, coup d’envoi à midi – en direct sur Sky Sports

21 octobre : Hibernien (h), Scottish Premiership, coup d’envoi à 15h

26 octobre : Sparte Prague (a), Ligue Europa, coup d’envoi à 17h45

29 octobre : Cœurs (h), Scottish Premiership, coup d’envoi à 15h

Suivez les Rangers avec Sky Sports

