Chasse au «tueur» dans le «sweat-shirt Innocence Project» qui «a tué un sans-abri à coups de couteau et blessé 2 autres» à Manhattan

LA traque d’un tueur présumé lié à la mort à l’arme blanche d’un SDF et à l’attaque de deux autres se poursuit dans une grande ville américaine.

Un homme est soupçonné d’avoir poignardé mortellement un sans-abri endormi à Manhattan, a déclaré la police lundi, qui pense qu’il en a attaqué deux autres lors d’attaques similaires.

La police de New York recherche un homme qui aurait poignardé trois sans-abri, en tuant un Crédit : NYPD

Lors de l’attaque mortelle du 5 juillet, le suspect portait un sweat-shirt Innocence Project lorsqu’il a poignardé la victime dans le ventre alors qu’il dormait sur un banc de parc.

La victime s’est réveillée et a réussi à traverser la rue pour demander de l’aide, alertant un passant qui a appelé la police.

Cependant, l’homme finira par succomber à ses blessures à l’hôpital Bellevue.

La police a déclaré que l’agresseur avait observé la victime pendant environ 30 minutes pendant qu’il dormait avant de mettre un masque et de le poignarder.

Le suspect a pris la fuite après avoir commis l’attaque, ont ajouté les policiers.

Vendredi soir, le suspect a attaqué une autre victime endormie qui dormait sur un banc à Midtown et l’a poignardé à l’estomac.

La victime, âgée de 59 ans, n’a pas été grièvement blessée mais a consulté un médecin.

Il frapperait à nouveau lundi vers 3 h 30 au Stanley Isaac Playground.

Encore une fois, il a ciblé une victime endormie, cette fois un homme de 28 ans qui se trouvait sur le terrain de basket et s’est réveillé pendant l’attaque.

La victime a poursuivi le suspect mais n’a pas pu aller loin en raison de ses blessures, a indiqué la police.

“Nous demandons l’aide du public et nous avons besoin de l’aide du public avant qu’il ne frappe à nouveau”, a déclaré le chef des détectives du NYPD, James Essig.

La photo du suspect est montrée aux sans-abri alors que les agents les exhortent également à se rendre dans des refuges.

Les enquêteurs ont déclaré que toutes les victimes avaient été poignardées à l’estomac sans qu’aucun mot n’ait été échangé avant les attentats.

Malgré la tenue vestimentaire du suspect, la police ne pense pas qu’il soit associé au projet Innocence, une organisation à but non lucratif engagée à disculper les personnes condamnées à tort.

Un porte-parole de l’organisation a déclaré que des milliers de pulls molletonnés ont été distribués.

Le suspect portait également des baskets lumineuses au néon et un témoin a déclaré qu’il portait un grand couteau de cuisine.

Les attaques ressemblent de manière obsédante à la série de meurtres survenue plus tôt cette année lorsqu’un homme a attaqué des sans-abri endormis à New York et à Washington DC.