Chasse au trésor nazi en cours

Des soldats allemands auraient caché des millions d’euros de butin près d’un village néerlandais

Des détectives amateurs aux Pays-Bas parcourent la campagne près du village d’Ommeren après que les archives nationales néerlandaises ont publié une carte indiquant une réserve de plusieurs millions d’euros de diamants, de rubis, d’or et d’argent. Les autorités locales ont cependant averti que les règles des «gardiens des trouveurs» ne s’appliquent pas.

La carte, qui a été exposée à La Haye mardi, comporte une croix rouge sur un endroit près du village et est décrite par les archives comme “une vraie carte au trésor.” Des dessins détaillés sur la carte montrent que la cachette est enterrée à la base d’une berme à côté d’un champ, trois arbres adjacents à ce qui semble être une pierre tombale.

L’archiviste Annet Waalkens a déclaré à un journal local que le trésor avait été enterré en août 1944, après une explosion dans une banque de la ville voisine d’Arnhem. Un groupe de soldats allemands a attaqué la banque après l’explosion, remplissant quatre boîtes de munitions avec le butin, avant de l’enterrer sur le site.

Op 3 janvier vierde het @NA_Archief de jaarlijkse #Openbaarheidsdag. De #schatkaart van een nazi-schat die mogelijk in #Ommeren ligt, werd openbaar gemaakt. Wij krijgen veel vragen over deze schatkaart en de nazi-schat. Lees hier wat er wel en niet kan ➡️ https://t.co/V55kMnstUm pic.twitter.com/sKY4Xg98Oj — Gemeente Buren (@gemeenteburen) 5 janvier 2023

“Ça vaut plusieurs millions” Waalkens a déclaré, ajoutant que le gouvernement avait tenté de le localiser à plusieurs reprises depuis la fin de la guerre. Un soldat allemand qui a affirmé avoir été témoin de l’enterrement a été amené pour aider à la recherche en 1947, et bien qu’il ait dressé la carte, aucun trésor n’a jamais été trouvé.

Les combats faisaient rage autour d’Ommeren en 1944, les forces britanniques ayant été repoussées de la traversée du Rhin à Arnhem un mois après que la cachette aurait été enterrée.

“Il est possible que le trésor ait été enterré et qu’il ait été de nouveau retiré deux jours plus tard”, l’historien Joost Rosendaal a déclaré au journal local. “Je ne serais pas du tout surpris si le trésor disparaissait.”

Malgré le scepticisme de Rosendaal, un chasseur de trésor local a déclaré à Reuters qu’il y avait “des groupes de personnes avec des détecteurs de métaux partout” vendredi.

Cependant, ces chercheurs d’or en herbe enfreignent la loi. La commune de Buren, où se situe Ommeren, interdit l’utilisation de détecteurs de métaux sans autorisation. De plus, la loi néerlandaise sur le patrimoine de 2016 interdit les fouilles archéologiques amateurs et exige que tout artefact trouvé soit signalé aux autorités locales.

La municipalité a également averti qu’en raison des combats intenses qui ont eu lieu dans la région en 1944, des bombes, des mines ou des grenades non explosées pourraient se cacher sous le sol. “Nous vous déconseillons donc de rechercher le trésor nazi”, il a déclaré.