Chasse au tireur qui a « tué le directeur de Dunkin » Donuts en lui tirant une balle dans la tête » dans un braquage de magasin filmé

La POLICE a lancé une chasse à l’homme après qu’un directeur de magasin Dunkin’ Donuts a été mortellement touché à la tête lors d’un vol.

La vidéosurveillance montre un homme s’approcher de la gérante du magasin alors qu’elle est sur le point d’ouvrir pour la journée vers 5h30 du matin samedi avant qu’il ne commence à discuter avec elle.

La sécurité a capturé des images de l’homme qui est aujourd’hui traqué pour le meurtre insensé d’un gérant de magasin Crédit : Police de Philadelphie / YouTube

La tragique Christine Lugo, 41 ans, aurait reçu une balle dans la tête peu de temps après et aurait été déclarée morte sur les lieux Crédit : CBS

Des images de surveillance montrent le suspect forçant la directrice du magasin à entrer, où elle le dirige vers un coffre-fort dans la cuisine et lui remet finalement de l’argent Crédit : Police de Philadelphie / YouTube

Le suspect a ensuite été vu en train de l’attraper avec sa main gauche alors qu’il tenait un revolver dans son autre main, avant de forcer la victime à entrer dans le magasin de West Kensington, à Philadelphie.

Elle tend à l’homme de l’argent, qu’il met dans la poche gauche de son pantalon pendant qu’il vérifie sa montre.

La vidéo passe plus tard aux deux dans un placard à fournitures, où le directeur est assis sur une boîte avec le tiroir-caisse.

Le gérant du magasin a reçu une balle dans la tête à 5h51 du matin, rapporte le Philadelphia Inquirer.

Il a été déclaré mort six minutes plus tard à l’arrivée de la police.

Entre-temps, le suspect s’était enfui.

C’est fou que quelqu’un puisse juste venir et prendre la vie de quelqu’un comme si ce n’était rien Gilberto Melendez, ancien collègue de travail de la victime

La victime était Christine Lugo, 41 ans, mère de deux enfants et grand-mère au « cœur et au sourire gentils », rapporte CBS 3 News.

Rejoignant un groupe de personnes en deuil à l’extérieur du magasin, l’employé Larry Evans a déclaré: « Elle était un ange, une mère pour nous tous.

« Peu importe qui tu es, elle te donnerait la chemise sur son dos. »

Les habitués du magasin ont également déclaré qu’elle se souvenait toujours de leurs commandes.

L’ancien collègue Gilberto Melendez a déclaré à ABC News: « C’est fou que quelqu’un puisse simplement venir et prendre la vie de quelqu’un comme si ce n’était rien. »

La société Dunkin’ Donuts a déclaré: « Nous sommes au courant de l’incident tragique qui s’est produit au restaurant Dunkin’ sur Lehigh Street à Philadelphie.

« Nous tous à Dunkin’ sommes attristés d’apprendre le décès d’une gérante de restaurant et nos pensées vont à sa famille et à ses amis. »

Il a ajouté: « Le propriétaire de la franchise coopère pleinement avec les autorités locales dans leur enquête. »

Le suspect est un homme noir de la fin de la trentaine au début de la quarantaine avec une moustache et une barbiche qui a une corpulence moyenne à trapue.

Il portait un pull à capuche zippé bleu et un pantalon de survêtement cargo gris avec des baskets New Balance gris clair avec une montre analogique au poignet droit, des gants bleus et un masque facial.

La police offre une récompense de 20 000 $ pour toute information pouvant conduire à l’arrestation du suspect.