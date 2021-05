Chasse au «Patient Su» qui pourrait avoir été le premier cas de Covid infecté par la «fuite» du laboratoire de Wuhan – des semaines avant la première épidémie

LA CHASSE est lancée pour une femme chinoise connue sous le nom de « Patient Su » qui pourrait être le premier cas de Covid infecté par une fuite potentielle de virus en laboratoire à Wuhan.

On prétend que la femme de 61 ans a contracté une maladie mystérieuse en novembre – environ un mois avant que la Chine ne signale l’épidémie à l’Organisation mondiale de la santé.

La Chine fait face à une pression croissante pour faire la vérité alors que des preuves circonstancielles continuent d’émerger qui relient Covid à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV).

Des espions britanniques ont maintenant admis que la théorie était « faisable », le président américain Joe Biden a ordonné une enquête « redoublée », et un nouveau document prétend avoir des preuves que le virus a été « conçu ».

Et parmi tout cela se trouve une femme mystérieuse connue uniquement sous le nom de « Patient Su », rapporte le Courrier le dimanche.

Un haut responsable chinois prétend qu’une erreur a été divulguée, car elle a peut-être été l’une des premières infectées par Covid.

La capture d’écran incluse dans un journal médical chinois montre que « Patient Su » vivait à environ cinq kilomètres de WIV dans la rue Zhuodaoquan.

Elle est tombée malade avec des symptômes de type Covid en novembre et a été emmenée à l’hôpital Rongjun voisin de Wuhan.

Le professeur Yu Chuanhua, professeur de biostatistique à l’Université de Wuhan, a déclaré au journal chinois Health Times qu’il avait 47 000 cas dans sa base de données nationale de cas confirmés et suspects à la fin février 2020.

Parmi les cas, il a signalé deux femmes qui ont été traitées en novembre.

La plupart des détails personnels ont été brouillés dans une capture d’écran des dossiers médicaux, mais l’un des cas de novembre est la femme malade connue sous le nom de « Patient Su ».

Sa proximité à la fois avec WIV et un autre laboratoire de moins haute sécurité géré par le Centre chinois de contrôle des maladies à environ un mile de distance, soulève d’autres questions sur la possibilité d’une fuite de laboratoire.

Son rapport comprenait également une patiente qui est tombée malade et est décédée en septembre, mais aucun autre détail n’a été divulgué et son cas ne pouvait pas être catégoriquement lié à Covid.

La Chine nie tout furieusement – ​​la semaine dernière, elle a attaqué le président américain Joe Biden alors qu’elle l’accusait de faire de la politique et de réchauffer ses propres affirmations non fondées que Covid pourrait provenir des États-Unis.

Il reconnaît officiellement que son premier cas de maladie mortelle a eu lieu le 8 décembre, des semaines après que le « Patient Su » soit tombé malade, et que le virus a été signalé pour la première fois à l’OMS le 31 décembre.

Les révélations ont été découvertes par Gilles Demaneuf, un data scientist qui travaille avec l’équipe de détectives en ligne DRASTIC qui enquête de manière indépendante sur les origines de Covid.

Il a déclaré: « Nous avons pu identifier le nom, l’âge et l’adresse exacts d’un cas suspect très précoce près d’un mois avant le premier cas officiel.

« Cette adresse est juste à côté de la ligne de métro n°2 et non loin d’un hôpital de l’Armée populaire de libération qui a traité certains des autres premiers cas. »

Le système de métro transporte un million de personnes par jour, se connecte au marché humide, à un aéroport international et à l’Institut de virologie de Wuhan.

Le réseau ferroviaire chinois alors que les gens rentraient chez eux pour les vacances du Nouvel An chinois aurait joué un rôle clé dans la propagation précoce du virus.

DRASTIC avait précédemment parlé à The Sun Online des bases de données manquantes de WIV, ce qui pourrait être une arme fumante sur les origines du virus.

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan ? L’Institut de virologie de WUHAN est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie mondiale. Diverses théories circulent sur le laboratoire, dirigé par le scientifique chinois Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de « Bat Woman ». La plupart des scientifiques ne croient pas que le virus ait fui du laboratoire, et le laboratoire lui-même a catégoriquement nié ces affirmations. Le laboratoire était spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et menait des expériences sur eux depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont requis avant d’entrer et de sortir du laboratoire – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls endroits au monde où les scientifiques peuvent étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1 000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bug mystérieux mortel pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de «super-virus» hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon la revue médicale Médecine naturelle Malgré les craintes entourant la recherche, l’étude a été conçue pour montrer le risque de virus portés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien ne suggère que les travaux de l’installation en 2015 soient liés à la pandémie. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie. La Chine a commencé à renforcer la sécurité autour de ses biolabs, le président Xi Jinping déclarant qu’il s’agissait d’une question de « sécurité nationale » pour améliorer la sécurité scientifique lors d’une réunion en février dernier.

WIV est connu pour avoir mené des recherches sur le gain de fonction – des expériences conçues pour diluer les virus pour les rendre plus infectieux – aux côtés de l’EcoHealth Alliance, financée par les États-Unis.

L’examen minutieux s’intensifie sur la Chine, avec des questions sur la sécurité du laboratoire dans l’établissement, les chercheurs ayant précédemment admis avoir été mordus et aspergés de sang de chauve-souris.

Bien qu’elle ait été condamnée comme une « théorie du complot » l’année dernière, la possibilité que la pandémie ait été causée par une fuite de laboratoire est devenue de plus en plus courante ces dernières semaines.

Et pendant ce temps, il y a un nouvel examen minutieux de la mine de Mojiang – où un virus mystérieux a tué trois mineurs en 2012, et d’où le plus proche parent vivant de Covid a été récupéré à une correspondance de 96%.

Il est apparu cette semaine que Boris Johnson a été informé d’une origine possible d’une fuite de laboratoire pour Covid dès avril 2020.

La révélation extraordinaire montre à quel point l’Occident prend cette possibilité au sérieux, bien que le récit ait été fermement rejeté au début de la pandémie par les scientifiques et les politiciens.

La Chine a longtemps été accusée d’avoir dissimulé ou déformé son rôle au début de la pandémie, affirmant que le Parti communiste avait manipulé les chiffres des cas et des décès tout en dissimulant des informations à l’OMS.

Mais alors que de plus en plus de questions émergent, même l’OMS a ordonné une nouvelle enquête après que son premier effort ait été tourné en dérision et accusé d’être un « blanc de chaux ».

Le prédécesseur de Biden, Donald Trump, a suggéré à plusieurs reprises au cours des derniers mois de son mandat que le virus provenait de WIV – et a insisté sur le fait que les États-Unis disposaient de preuves concrètes.

Et son ancien conseiller médical, le Dr Anthony Fauci, a lui-même admis qu’il n’était plus convaincu que le Covid était d’origine naturelle et a appelé à une enquête complète.

Les députés britanniques continuent d’exiger une nouvelle enquête, après en avoir d’abord demandé une lors d’une conversation avec The Sun Online en janvier.

Pendant ce temps, une source principale de Whitehall a déclaré Télégraphe que les responsables britanniques travaillent avec la nouvelle enquête américaine sur l’épidémie mortelle.

Il est apparu la semaine dernière que le personnel du laboratoire de Wuhan est tombé malade et a eu besoin de soins hospitaliers des semaines avant que la Chine n’admette qu’elle faisait face à une épidémie.

Citant un rapport du renseignement américain non divulgué auparavant, le le journal Wall Street a déclaré que le dossier révélait de nouveaux détails et affirmait que les employés du laboratoire étaient tombés malades en novembre.

Pendant ce temps, il est apparu que la Chine avait sondé l’armement des coronavirus environ cinq ans avant l’épidémie.

Il n’y a actuellement aucune preuve suggérant que le virus a été intentionnellement libéré par la Chine.