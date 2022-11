Chasse à l’homme urgente pour un violeur qui est entré par effraction dans l’appartement d’une femme armée d’un couteau et l’a attaquée lors d’une terrifiante invasion de domicile

UNE FEMME a été attaquée dans un viol terrifiant après qu’un homme armé d’un couteau a grimpé par sa fenêtre avec des flics lançant une chasse à l’homme urgente.

L’horrible attaque s’est produite à 5 heures du matin dans une propriété de Wilmott Street à Hulme, dans le centre de Manchester.

Une femme a été victime d’un viol terrifiant après qu’un homme armé d’un couteau a grimpé par la fenêtre de son appartement à 5 heures du matin Crédit : MEN Media

L’agresseur est entré par effraction dans l’appartement de la victime par une fenêtre “non sécurisée”, a déclaré la police du Grand Manchester.

Il l’a ensuite menacée avec un couteau avant de la violer.

Les flics ont ouvert une enquête sur l’horrible incident qui fait l’objet d’une enquête en tant que viol et vol qualifié.

La victime est prise en charge par des agents spécialisés pendant que la police traque l’agresseur.

L’incident est traité comme “isolé”.

Les flics ont exhorté les habitants de la région à être “vigilants” et à s’assurer que leurs fenêtres et leurs portes sont verrouillées.

Le surintendant-détective David Meeney, du district de GMP City of Manchester, a déclaré: “Nous suivons plusieurs pistes d’enquête et aurons des patrouilles supplémentaires dans la région au cours des prochains jours.

“Les infractions de cette nature sont très rares, et cela est traité comme un incident isolé.

“Il y a des détectives qui travaillent 24 heures sur 24 pour identifier l’homme responsable et la victime reçoit un soutien spécialisé.

“Nous exhortons les habitants de la région à être vigilants et à s’assurer que leurs portes et fenêtres sont sécurisées, en particulier tard le soir et toute la nuit.

“Si quelqu’un a des informations concernant cet incident, ou s’il voit une activité suspecte dans la région, veuillez le signaler aux agents en personne ou en appelant le 101 en citant le 726 du 29/11/22. S’il s’agit d’une urgence, composez toujours le 999 .”