Chasse à l’homme pour retrouver le suspect qui a poignardé au moins 5 personnes au hasard à New York

NEW YORK – Une chasse à l’homme est en cours dans toute la ville pour retrouver un suspect qui a poignardé au moins cinq personnes au hasard dans le Queens, a annoncé la police mercredi.

Trois des attaques ont eu lieu mercredi matin à Springfield Gardens. D’autres attaques ont eu lieu mardi et le 8 janvier. La police a déclaré qu’elle surveillait également le même suspect pour une agression au couteau dans un métro à Williamsburg, Brooklyn.

“Nous avons un individu non identifié qui se promène dans la rue et poignarde des gens au hasard avec un couteau de chasse. Il n’y a aucun lien entre les individus, et cela ne semble pas provoqué”, a déclaré le chef de la patrouille de la police de New York, John Chell.

La police décrit le suspect mesurant 5’9″, dans une veste grise, avec un pantalon noir, des chaussures noires et porte souvent un masque.

“Quelqu’un le connaît [and] il faut l’arrêter. Nous devons le sortir de la rue”, a déclaré le chef du département de la police de New York, Jeffrey Maddrey. écrit le X.



Briefing du NYPD sur un suspect de poignardage

La recherche du suspect est intense et couvre une grande partie de la ville.

Selon la police, la vague de coups de couteau remonte au 8 janvier. À 18 h 20, un homme de 61 ans a été poignardé dans le bas du dos, au niveau de la 137e Avenue et de la 157e Rue.

“Dans cet incident, le suspect s’est moqué de la victime après l’avoir poignardée”, a déclaré le chef des détectives du NYPD, Joseph Kenny.

Mardi, une femme de 34 ans a été poignardée au niveau de la 158e rue et de la 134e avenue.

Mercredi matin, il y a eu deux attaques au couteau consécutives près du boulevard Guy Brewer, au niveau de la 134e Avenue. Les victimes étaient un homme de 41 ans et un homme de 74 ans. La victime plus âgée a été aidée par Bruce An, propriétaire d’un magasin de nettoyage à sec à proximité.

“Vers 7h30, un vieil homme entra dans le magasin et avait besoin d’aide”, a déclaré An. “J’ai décroché le téléphone et j’ai appelé le 911… Plus tard, les flics sont entrés et ils ont ouvert sa veste, et derrière, il y avait beaucoup de sang sur ses vêtements. Et puis une ambulance est arrivée.”

Le cinquième et dernier incident a eu lieu sur Parsons Boulevard et Archer Avenue. La victime a eu une altercation avec le suspect à propos d’un siège dans l’autobus. Les deux hommes sont ensuite descendus du bus et le suspect a poignardé la victime.

La police examine de près un crime similaire à Brooklyn mercredi. Un homme de 28 ans dans une rame de métro J a été poignardé par un homme qui, selon la police, correspond à la description dans les affaires Queens.

On s’attend à ce que toutes les personnes attaquées survivent.

“Il y a beaucoup d’enfants et de personnes âgées par ici, alors vous savez, j’espère qu’ils l’attraperont”, a déclaré Evan Majett, un habitant de Springfield Gardens.

Étant donné que le suspect pourrait se déplacer vers d’autres quartiers de la ville, des agents supplémentaires patrouillent dans divers centres de transit, notamment Columbus Circle. Il y a une présence policière dans les trains, sur les quais et aux tourniquets.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la hotline Crime Stoppers de la police de New York au 1-800-577-CONSEILS (8477)ou pour l’espagnol, 1-888-57-PISTA (74782)). Vous pouvez également soumettre un pourboire via leur site internet ou via DM sur Twitter, @NYPDConseils. Tous les appels restent confidentiels.

