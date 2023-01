Chasse à l’homme lancée pour les tireurs dans une «voiture noircie» qui a abattu une fille, 7 et 5 autres personnes lors d’un enterrement en voiture

Une chasse à l’homme a été lancée pour les tireurs dans une voiture noircie qui a abattu une fillette de sept ans.

On pense que le tireur voulait cibler un homme assistant à un service funèbre avec les victimes dans le cadre d’une attaque de vengeance.

Une chasse à l’homme a été lancée pour les tireurs dans une voiture noircie qui a abattu une fille de sept ans Crédit : LNP

Des médecins légistes travaillent près du lieu de la fusillade Crédit : PA

Quatre femmes et une fille de 12 ans ont également été fustigées Crédit : David Dyson Commandé par The Sun

Le mémorial était pour Fresia Calderon et sa fille Sara Sanchez 1 crédit

Quatre femmes et une fille de 12 ans ont également été abattues lorsque le tireur a ouvert le feu depuis une voiture passant devant le mémorial près de la gare d’Euston, dans le centre de Londres, hier.

On comprend que la fillette de sept ans se bat toujours pour sa vie ce matin. Les femmes étaient âgées de 21, 41, 48 et 54 ans.

Un homme aurait sauté d’une voiture et aurait commencé à tirer alors que des colombes blanches, symbole de paix, étaient lâchées lors du service.

Un témoin a déclaré qu’un suspect avait ensuite été poursuivi par des policiers armés dans la gare voisine.

Une femme des funérailles d’hier soir a déclaré au Mail dimanche: “Les gens disent que la cible visée par la fusillade était un homme qui a assisté au service.

“Il y a des spéculations sur le fait qu’il s’agissait d’une sorte d’attaque de vengeance.”

Le révérend Jeremy Trood, qui a dirigé les funérailles, a déclaré dimanche au Sun: “Il devait y avoir environ 350 personnes en deuil et alors qu’ils partaient, il y a eu un énorme bruit à l’extérieur et ils ont tous commencé à se précipiter à l’intérieur en hurlant.

“Il y avait une dame allongée sur le sol qui semblait gravement blessée.”

Une personne en deuil, Jaouida Ifghallal, a déclaré : « C’était un service adorable.

“Quand le service a fini, nous étions dehors pour voir le vol des colombes.

“Une voiture noire est arrivée et a commencé à tirer des balles. C’était chaotique.”

Un autre témoin qui s’est réfugié dans l’église a ajouté : « C’était horrible.

“Personne ne savait s’il s’agissait d’une bombe ou d’un homme armé. Nous cherchions des endroits où nous cacher. Nous nous sommes tous blottis dans les coins où nous le pouvions.”

Le service d’hier était une célébration de la colombienne Fresia Calderon, 50 ans, et de sa fille Sara Sanchez, 20 ans, atteinte de leucémie.

Ils sont morts à quelques jours d’intervalle en novembre. Fresia a subi une embolie pulmonaire qui l’a fait s’effondrer mortellement devant Sara en descendant d’un vol à Heathrow.

Hier soir, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré: «Je suis profondément préoccupée par la fusillade choquante à Euston cet après-midi, qui a malheureusement impliqué une fillette de sept ans et plusieurs femmes.

“Mes pensées vont à eux et à leurs familles.

“La police du Met a tout mon soutien pour mener une enquête approfondie et attraper les responsables de ce terrible crime.”

Quelque 12 voitures de police, six ambulances et une ambulance aérienne se sont précipitées dans la zone après l’attaque.

Le Met a confirmé que les six victimes avaient été abattues.

Les blessures des femmes ne mettaient pas leur vie en danger, mais la police a déclaré que celles de la femme de 48 ans pouvaient potentiellement changer sa vie.

Le jeune de 12 ans a été transporté à l’hôpital avec une blessure mineure à la jambe et a ensuite obtenu son congé.

Le surintendant Ed Wells a déclaré: «Tout incident de tir est inacceptable, mais pour plusieurs personnes, dont deux enfants, être blessées lors d’une fusillade au milieu d’un samedi après-midi est choquante.

TIR HORREUR

« Nos pensées vont à toutes les victimes, mais en particulier à la fillette de sept ans dont la vie est en danger et à sa famille.

« Une enquête sur cette terrible attaque est déjà en cours impliquant des officiers locaux et des détectives spécialisés.

“Je peux assurer aux communautés de Camden et au-delà que nous ferons tout notre possible pour identifier et traduire en justice les responsables.

«Les résidents locaux peuvent s’attendre à voir une présence policière visible accrue dans la région tout au long du week-end et dans les jours à venir à mesure que nous progressons dans cette enquête.

“J’exhorte toute personne disposant d’informations à se présenter, soit à la police, soit de manière anonyme, à Crimestoppers.”

Une chasse est en cours pour retrouver les coupables, qui se trouvaient dans une voiture obscurcie.

Le Met a déclaré que “les premières enquêtes suggèrent que les coups de feu ont été tirés depuis un véhicule en mouvement”.

L’ancien policier du Met Ali Hassan Ali, 40 ans, a affirmé qu’un jeune portant une cagoule s’était enfui et avait été poursuivi par la police.

Aucune arrestation n’a encore été effectuée au cours de l’attaque d’hier, qui s’est produite dans la circonscription du leader travailliste Sir Keir Starmer.

Il s’est dit “profondément choqué” et a exhorté toute personne disposant d’informations à se manifester.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a ajouté : « Il s’agit d’un incident profondément affligeant. Mes pensées vont à ceux qui ont été blessés et à leurs familles. »

Mais Lord Stephen Greenhalgh, ancien ministre conservateur et ancien adjoint au maire chargé de la police dans la capitale, a critiqué le maire travailliste.

Il a déclaré: «Londres était l’une des villes les plus sûres du monde, mais sous Sadiq Khan, notre capitale est devenue comme Dodge City.

“Pourquoi les armes sont-elles de retour dans les rues en si grand nombre?”

L’incident fait suite aux meurtres d’Olivia Pratt-Korbel, neuf ans, l’année dernière à Liverpool et de l’esthéticienne Elle Edwards, 26 ans, dans un pub à Wallasey, Merseyside, la veille de Noël.