Chasse à l’homme en cours pour un suspect dans la fusillade de Dunkin à Philadelphie

Une chasse à l’homme était en cours dimanche à Philadelphie pour l’homme qui a cambriolé un magasin de beignets et a abattu le gérant avant de s’enfuir dans un crime filmé.

Une vidéo de surveillance publiée par la police montre que l’homme s’approche de la gérante de 41 ans alors qu’elle ouvrait la boutique Dunkin ‘samedi matin juste avant 5h30 du matin, la poussant dans le magasin sous la menace d’une arme. La vidéo d’une autre caméra montre le directeur donnant à l’homme de l’argent du bureau.

La vidéo de la fusillade n’a pas été diffusée, mais la police a déclaré dans un communiqué que l’homme lui avait alors tiré une balle dans la tête. Elle a été déclarée morte sur les lieux.

La police a diffusé des parties de la vidéo de surveillance et annoncé une récompense de 20 000 $ pour toute information menant à une arrestation et à une condamnation.

Des collègues, des clients, des membres de la famille et des proches se sont réunis pour un mémorial à l’extérieur du magasin plus tard samedi.

« C’était une personne spéciale », a déclaré Gilberto Melendez, qui travaillait avec la victime, à 6abc.com. « C’est fou que quelqu’un puisse juste venir prendre la vie de quelqu’un comme si ce n’était rien. »

Ariel Rodriguez, a déclaré à cbslocal.com qu' »elle était une personne humaine, oh mon Dieu, c’est difficile ».

« C’était vraiment le poignard, ça fait tellement mal, tellement fort parce que des innocents se font tuer », a déclaré Danny Davis.

« Arrêtez ça » : 3 morts et 6 blessés lors d’une fête de remise des diplômes dans la région de Miami fusillade

Dunkin’, qui a supprimé « Donuts » de son nom, a publié une déclaration indiquant que le propriétaire de la franchise coopérait pleinement avec les autorités locales dans leur enquête.

« Nous tous à Dunkin’ sommes attristés d’apprendre le décès d’une gérante de restaurant, et nos pensées vont à sa famille et à ses amis », indique le communiqué.

La police recherche un homme noir qui aurait entre la fin de la trentaine et le début de la quarantaine, de corpulence moyenne à trapue, avec une moustache et une barbiche. Le suspect portait un sweat-shirt à capuche zippé bleu pendant la fusillade ainsi qu’un pantalon de survêtement cargo gris, des baskets New Balance gris clair, une montre-bracelet analogique et portait des gants bleus et un masque facial.

Plusieurs autres personnes ont été tuées ou blessées dans d’autres fusillades et coups de couteau dans la ville au cours du week-end. Les statistiques de la police indiquent que le nombre d’homicides à Philadelphie dépasse de plus de 30% le nombre enregistré à la même époque l’année dernière, a rapporté l’Associated Press.

Au total en 2020, Philadelphie a enregistré 499 homicides – le plus grand nombre de meurtres depuis 500 homicides enregistrés en 1990.