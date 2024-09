Chasse à l’homme en cours pour retrouver un suspect dans une fusillade de masse près d’une autoroute dans le Kentucky

Une chasse à l’homme est en cours pour retrouver un suspect « armé et dangereux » en lien avec Samedi soir‘s fusillade de masse près d’une autoroute du Kentucky, qui a fait cinq blessés graves.

Joseph A. Couch.

Les policiers recherchent Joseph A. Couch, 32 ans, dans une zone boisée isolée près du lieu de la fusillade sur l’Interstate 75. Couch est décrit comme étant blanc, mesurant 1,78 m et pesant 69 kg, selon le bureau du shérif du comté de Laurel, qui a partagé une photo de lui sur Facebook.

Couch avait d’abord été désigné comme personne d’intérêt mais a été reclassé comme suspect dimanche après-midi après la découverte de son véhicule près de la scène du crime. Il aurait agi seul, selon le shérif adjoint du comté de Laurel, Gilbert Acciardo.

Les agents qui sont intervenus sur les lieux ont constaté que neuf véhicules avaient été touchés par des balles sur les voies nord et sud de l’Interstate 75, selon le bureau du shérif. Les cinq victimes blessées dans l’incident ont été blessées par balle. Acciardo n’a pas identifié les victimes mais a déclaré dimanche que les blessures les plus graves comprenaient une personne blessée par balle au visage, une autre au bras et une troisième à la poitrine.

Tous sont dans un état stable et devraient survivre, a-t-il ajouté.

Un tronçon de l’autoroute à huit miles au nord de la petite ville de Londres a été fermé en raison de l’intervention des forces de l’ordre, puis rouvert plus tard.

Selon M. Acciardo, les actions du tireur étaient « celles d’un tireur d’élite » et il a demandé aux habitants de « rester vigilants ». On ne sait pas exactement quelle était la motivation du tireur à ce stade, mais M. Acciardo a qualifié l’acte d’« acte aléatoire ».

« Il ne s’agit pas d’un incident de violence au volant », a déclaré Acciardo. « Je veux dire, vous avez cinq victimes différentes qui ont été abattues, l’une vient du Kentucky, les autres d’un autre État. Non, c’est un acte aléatoire. »

Le tireur n’était pas dans un véhicule au moment de la fusillade, a ajouté Acciardo.

Selon Acciardo, Couch a été identifié comme suspect après que son véhicule argenté a été retrouvé près de la scène du crime. Un AR-15 qui serait l’arme utilisée lors de la fusillade a été retrouvé « à une certaine distance » du véhicule dans une zone boisée, a-t-il précisé.

« Un endroit où vous auriez pu abattre l’arme sur l’autoroute depuis cet endroit boisé », a déclaré Acciardo à propos de la zone où l’arme a été retrouvée dans une mise à jour dimanche après-midi. L’arme est en cours de traitement.

Un étui à pistolet et plusieurs chargeurs chargés ont également été retrouvés dans le véhicule, a déclaré Acciardo.

Environ 50 à 60 membres des forces de l’ordre ont recherché Couch jusqu’à 3 heures du matin dimanche, et un groupe plus petit et plus spécialisé a repris les recherches vers 9 heures, a déclaré Acciardo.

Il s’agit d’une histoire en développement. Veuillez revenir régulièrement pour les mises à jour.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com