Chasse à l’homme en cours à Joliet, dans l’Illinois, 7 personnes retrouvées mortes à 2 endroits : police

Les autorités de Joliet, dans l’Illinois, recherchent un homme qui, selon la police, devrait être considéré comme “armé et dangereux” après que sept personnes ont été retrouvées mortes des suites de blessures par balle dans deux maisons lundi.

Les enquêteurs ont déclaré qu’ils recherchaient un suspect identifié comme étant Roméo Nance, 23 ans.

Service de Police de Joliet

Des responsables de la police de Joliet dans l’Illinois et du bureau du shérif du comté de Will dans l’Illinois ont déclaré avoir découvert les corps de cinq victimes dans une maison et de deux autres dans une résidence voisine sur West Acres Road lundi matin.

Des agents surveillaient l’une des maisons dans le cadre d’une enquête sur deux fusillades survenues dimanche, a déclaré Dan Jungles, chef adjoint des opérations spéciales du bureau du shérif du comté de Will, dans l’Illinois, lors d’une conférence de presse lundi soir. Jungles a déclaré que les agents avaient frappé à la porte de la maison qu’ils surveillaient avant midi lundi, mais se sont dirigés vers une maison voisine sans obtenir de réponse.

“Ils savaient que la maison d’en face était liée aux individus qui résidaient dans cette maison”, a-t-il déclaré. “Ils se sont rendus là-bas, et c’est à ce moment-là qu’ils ont découvert le sang et sont entrés dans la maison pour rechercher des blessés.”

Les détails des victimes n’ont pas été immédiatement divulgués, mais le chef de la police de Joliet, Bill Evans, a déclaré aux journalistes que les victimes étaient liées.

“Je suis policier depuis 29 ans. C’est probablement la pire scène de crime à laquelle j’ai jamais été associé”, a déclaré Evans.

Jungles a déclaré que les victimes dans les maisons étaient “connues de Nance”. Nance vivait dans le quartier où les crimes ont été découverts, ont annoncé les autorités lundi soir.

Nance conduisait une Toyota Camry rouge, a indiqué la police. La même Toyota Camry rouge a également été identifiée dans une enquête sur deux fusillades survenues dimanche à Joliet.

Le bureau du shérif a déclaré que les policiers avaient répondu dimanche à un appel d’urgence dans les appartements Pheasant Run, dans la municipalité de Joliet, où ils avaient découvert que Toyosi Bakare, 28 ans, avait été blessé par balle à la tête. Bakare a été transporté d’urgence dans un hôpital local où son décès a été constaté, selon Jungles.

Une heure avant de répondre à l’appel des Pheasant Run Apartments, les agents de police de Joliet se sont rendus au pâté de maisons 200 de Davis Street, où ils ont déclaré avoir découvert un homme de 42 ans qui avait subi une blessure par balle à la jambe, ne mettant pas sa vie en danger.

Le bureau du shérif a commencé à surveiller la maison de West Acres Road après avoir appris que la Camry était associée à l’adresse et a attendu de voir si elle reviendrait à la résidence, ont indiqué les agents.

Evans a déclaré que l’enquête était en cours et qu’aucun motif n’avait été déterminé, mais il a déclaré qu’il pensait que les fusillades de dimanche “avaient une certaine corrélation” avec la scène découverte lundi.

La police a demandé à toute personne ayant des informations concernant Nance et le véhicule de contacter les forces de l’ordre locales.