Chasse à l’homme après la mort de plusieurs personnes abattues dans 2 maisons à Joliet, Illinois

JOLIET, Illinois (CBS) — Plusieurs personnes ont été retrouvées abattues dans deux maisons différentes à Joliet lundi après-midi, a indiqué la police.

La police de Joliet a déclaré qu’à 15 heures, des détectives et des agents avaient ouvert une enquête pour homicide concernant plusieurs personnes retrouvées mortes dans deux maisons du pâté de maisons 2 200 de West Acres Road, près de Madison Street.

La police a déclaré que les maisons où les corps ont été retrouvés se trouvaient l’une en face de l’autre.

La scène se trouve à seulement quelques pâtés de maisons de l’intersection très fréquentée de Jefferson Street et de Larkin Avenue – et également juste à côté de l’hôpital Ascension St. Joseph et de l’école secondaire Joliet West.

La police de Joliet a déclaré qu’elle recherchait Roméo Nance, qui conduirait une Toyota Camry rouge immatriculée dans l’Illinois Q730412.

Les dossiers d’arrestation antérieurs de Nance indiquaient qu’il avait également indiqué une adresse sur Acres Road comme adresse de son domicile lorsqu’il avait été arrêté pour décharge aggravée d’arme impliquant une femme. Les archives judiciaires indiquent que Nance était sous caution dans le cadre de cette affaire de fusillade de 2023 et attend toujours son procès.

Plusieurs voisins désemparés ont déclaré avoir été dérangés par la violence – et par ce qui semblait être la nature étrange et aléatoire des crimes.

“C’est effrayant que ce soit si près de chez moi. Je vis littéralement quatre maisons plus loin et j’ai une jeune fille, et c’est fou”, a déclaré Laura Bane. “C’est un quartier – il y a un parc juste en bas de la rue. C’est fou qu’il y ait de jeunes enfants – ils descendent du bus juste ici.”



Parallèlement, une Toyota Camry rouge portant la même plaque d’immatriculation que celle référencée dans le cadre de la découverte de lundi a également été identifiée comme étant impliquée dans deux fusillades dimanche, dont l’une a fait un mort.

Dimanche à 16 h 27, le bureau du shérif du comté de Will a été appelé aux appartements Pheasant Run, près de Pheasant Run Road dans le canton non constitué en société de Joliet, où ils ont trouvé un homme qui saignait au sol à cause d’une blessure par balle. L’homme de 28 ans, originaire du Nigeria et vivant aux États-Unis depuis environ trois ans, a été transporté d’urgence dans un hôpital de la région et est décédé.

Le bureau du coroner du comté de Will a identifié cette victime comme étant Toyosi I. Bakare, 28 ans, de Joliet.

Environ 10 minutes plus tôt, un homme de 42 ans avait reçu une balle dans la jambe dans le pâté de maisons 200 de Davis Street à Joliet. Cette victime a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Le bureau du shérif du comté de Will a déclaré que ces incidents antérieurs semblaient aléatoires – et que les deux victimes n’étaient pas liées. Cependant, selon le bureau du shérif, la même voiture portant la même plaque d’immatriculation associée à Nance a été repérée sur les deux lieux.

La police a déclaré que Nance devait être considérée comme armée et dangereuse. Quiconque voit Nance doit appeler la police immédiatement.

