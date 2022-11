Chasse à la maison ce week-end ? Il y en a plus maintenant

Après plus de deux ans d’un marché du logement historiquement maigre, les inscriptions commencent à augmenter – et rapidement.

L’inventaire actif à l’échelle nationale a bondi de 33,5 % en octobre par rapport à la même période l’an dernier, selon Realtor.com. Cela place l’offre au plus haut niveau en deux ans.

Ce n’est pas que les vendeurs se précipitent sur le marché ; les maisons nouvellement inscrites ont chuté de 16 % par rapport à il y a un an et les inscriptions en attente ont diminué de 30 %. Mais l’offre augmente parce que les maisons qui sont sur le marché ne se vendent pas aussi vite qu’il y a à peine six mois.

Le nombre moyen de jours nécessaires pour vendre une maison est désormais de 51, en hausse de six jours par rapport à il y a un an.

“Alors que la montée rapide des taux remodèle la dynamique du marché du logement cet automne, les acheteurs et les vendeurs prennent du recul pour recalibrer leurs plans”, a déclaré Danielle Hale, économiste en chef chez Realtor.com.

Les taux hypothécaires ont grimpé si haut et si vite que les acheteurs de maisons se précipitent sur la touche. Déjà, l’abordabilité était difficile avec des prix des maisons en hausse de plus de 40 % depuis le début de la pandémie de Covid-19. Mais avec des taux maintenant plus du double de ce qu’ils étaient en janvier, à un peu plus de 7 %, les acheteurs potentiels envisagent un paiement mensuel supérieur de près de 1 000 $ à ce qu’il aurait été au début de l’année.

La disponibilité des logements varie d’une ville à l’autre, en fonction de la demande et de l’abordabilité.

À Phoenix, les stocks ont bondi de 174 % en octobre. La ville a connu une ruée folle d’acheteurs au cours des deux dernières années alors que les employés qui pouvaient soudainement travailler de n’importe où ont quitté les marchés coûteux de Californie. Aujourd’hui, les ventes dans la ville ont baissé de plus de 30 % par rapport à il y a un an, selon Redfin.

Les stocks ont également augmenté de 167 % à Raleigh, en Caroline du Nord, et de 145 % à Nashville, dans le Tennessee, des marchés qui ont également vu un afflux d’acheteurs pendant la pandémie. Les stocks sont toujours en baisse à Chicago, Milwaukee et Hartford, Connecticut, mais ces marchés n’ont pas connu la même augmentation de la demande au cours des deux dernières années.

Le ralentissement de la demande de maisons a poussé les vendeurs à baisser leurs prix. 20 % des annonces actuellement sur Realtor.com ont connu une réduction de prix – environ le double de l’année précédente.

Pourtant, les prix des maisons ne baissent pas encore exactement. Les gains de prix d’il y a un an diminuent cependant au rythme le plus rapide jamais enregistré, selon plusieurs enquêtes.

Et avec des prix toujours élevés, de plus en plus d’acheteurs semblent élargir leurs recherches. Un peu plus de 60% des annonces sur Realtor.com au troisième trimestre de cette année provenaient d’acheteurs en dehors de la zone d’une annonce. C’est en hausse par rapport à 57% au deuxième trimestre et 52% au même trimestre de 2021.

“Pour les acheteurs disposant de la flexibilité, la relocalisation vers un marché à bas prix pourrait aider à compenser les coûts hypothécaires plus élevés. Il y a aussi un avantage pour les vendeurs dans ces zones – sur une maison à bon prix, vous pourriez toujours voir un fort intérêt de la part de ces hors- citadins », a ajouté Hale.