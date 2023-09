Chasse 101 : La GRC recommande la sécurité lorsque vous voyagez avec des armes à feu

C’est la saison de la chasse en Colombie-Britannique et la GRC rappelle aux chasseurs de respecter les règles de sécurité concernant les armes à feu lorsqu’ils partent à la recherche du gibier.

La saison s’est ouverte ce mois-ci pour la plupart des espèces de cerfs dans la province, ce qui signifie que de nombreux chasseurs se rendront avec leurs armes à feu sans restriction vers leurs lieux de chasse préférés.

« De nombreux chasseurs et passionnés d’armes à feu traversent Prince George et séjournent dans nos hôtels ou avec leur famille et leurs amis, et nous voulons leur rappeler l’entreposage et le transport sécuritaires de leurs armes à feu », a déclaré le cap. Jennifer Cooper, porte-parole de la GRC de Prince George, l’a déclaré dans un communiqué de presse.

Les propriétaires d’armes à feu doivent s’assurer que leurs armes à feu sont transportées hors de vue, soit dans un coffre verrouillé, soit dans un compartiment verrouillable, explique Cooper. Si le véhicule n’en est pas doté, ils doivent s’assurer qu’ils sont hors de vue à l’intérieur du véhicule verrouillé, peut-être sous la banquette arrière ou recouverts d’une couverture.

« Les armes à feu sans restriction doivent être déchargées pendant le transport », ajoute-t-elle.

Une gâchette, un verrou ou un câble de verrouillage est recommandé, ainsi que le retrait du verrou afin que le pistolet ne puisse pas tirer, explique Cooper. Sinon, enfermez le pistolet dans un conteneur difficile à pénétrer.

Les armes à feu ne peuvent pas être laissées dans un véhicule pendant la nuit, dit-elle.

Les munitions doivent être stockées séparément ou dans le même conteneur verrouillé si le propriétaire voyage avec un étui à arme verrouillable, dit-elle.

Il est également conseillé de ne pas annoncer la possibilité d’une arme à feu dans le véhicule, explique Cooper. Des décalcomanies ou des autocollants suggérant qu’une arme à feu pourrait être trouvée à l’intérieur augmentent la probabilité qu’un véhicule soit la cible d’un cambriolage, dit-elle.

« Envisagez de retirer ces autocollants ou prenez toutes les précautions nécessaires pour vous assurer que vous voyagez avec et rangez vos armes à feu en toute sécurité », explique Cooper.

Il y a plus de 107 000 chasseurs titulaires d’un permis en Colombie-Britannique, selon la BC Wildlife Federation.

Selon la Mayo Clinic, le plus grand groupe médical à but non lucratif au monde, les chutes sont la principale cause de blessures chez les chasseurs. L’un des conseils de sécurité dispensés aux chasseurs par la clinique consiste à vérifier l’équipement et les supports avant utilisation et à utiliser les ceintures de sécurité dans les supports pour éviter les chutes.

La clinique suggère également d’éviter de consommer de l’alcool, d’informer quelqu’un de l’endroit où vous allez chasser et de prendre des radios bidirectionnelles ou des sifflets puissants en cas d’urgence. Et porter des gilets orange vif améliore la visibilité, dit-on.

« Traitez chaque arme à feu comme si elle était chargée », préviennent les conseils de sécurité pour la chasse de la clinique. « Ne présumez jamais qu’une arme à feu est déchargée. Placez votre doigt sur la gâchette uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.

L’industrie de la chasse contribue 350 millions de dollars à l’économie de la Colombie-Britannique chaque année, selon la Guide Outfitters Association of BC.

chasse