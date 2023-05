Chase Sui Wonders brise le silence sur la relation avec Pete Davidson – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Lauren Menowitiz/Shutterstock

Au milieu de la couverture de NYLON le 9 mai, l’actrice Chase Sui Merveilles26 ans, a parlé de sa vraie romance avec elle Bupkis co-vedette, Pete Davidson29. La beauté brune a jailli de travailler avec le Saturday Night Live alun mais a noté que leur romance très médiatisée est «sacrée». « Nous parlons de tout, et nous sommes très ouverts les uns avec les autres sur tout, et on a l’impression que ce qui se passe dans notre relation est très sacré », a déclaré Chase au point de vente.

La dernière grande dame de Pete a détaillé plus tard ce que c’était que de commencer à sortir avec quelqu’un d’aussi célèbre que le jeune homme de 29 ans. « Le premier choc initial a été super désorientant, mais après cela, ça devient juste… c’est comme un jeu vidéo », a-t-elle déclaré. « C’est comme si un autre joueur bizarre était entré dans le jeu vidéo. J’ai l’impression d’être toujours sur mon propre chemin. Ma vie n’a pas tellement changé. » Bien que les tourtereaux se soient rencontrés pendant le tournage Corps Corps Corps en 2021, ils n’ont déclenché de rumeurs d’amour qu’en décembre 2022, notamment quatre mois après la séparation de Pete de Kim Kardashian42.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Avant de détailler leur lien romantique, Chase a expliqué ce que c’était que de travailler avec Pete sur les deux projets. « Bupkis est super personnel et proche du cœur », a-t-elle déclaré en référence à la série basée sur la vraie vie du beau gosse d’Hollywood. Pete et sa petite amie ont notamment joué des amoureux à l’écran dans les deux projets. « [Pete and I] sont devenus rapidement amis sur Corps, et il était clair que nous pouvions très bien travailler ensemble. C’est un tel pro, et jouer avec lui est mon truc préféré », a ajouté Chase. « Dès que je suis monté sur Bupkis, c’était comme si nous coulions à nouveau. La relation est beaucoup moins toxique dans Bupkis qu’il ne l’est dans Corps, ce qui est beaucoup plus amusant à jouer. Mais même dans Corps, nous faisions toutes ces scènes sombres et ensuite nous nous disions : ‘C’est dingue ! C’est tellement sombre.

Bupkis créé sur Peacock le 4 mai et met en vedette Pete, Chase, acteur Joe Pesci, Infirmière Jackiec’est Edie Falco, et beaucoup plus. La star de l’émission et co-productrice exécutive est apparue sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon le 29 avril, et a parlé de ce que c’était que de lancer Joe dans la série. « J’ai littéralement casté des gens que tout le monde aime », a déclaré Pete à l’hôte Jimmy Fallon. « Donc, si vous me détestez, vous vous dites: » Oh, il y a Joe Pesci « , ça va. » Quelques autres A-listers qui apparaissent dans la nouvelle série Peacock incluent ‘Jusqu’à la mort alun Brad Garretacteur Ray Romano, SNLc’est Kenan Thompsonet plus.

Plus récemment, Pete a partagé un message déchirant via son ami, David Sirus‘ Compte Instagram sur son chien décédé, Henridécédé la veille du Bupkis première. « Un message de Pete : Salut les gars. Je sais qu’aujourd’hui est le Bupkis premier jour mais je veux utiliser aujourd’hui pour me souvenir de mon chien Henry », lit-on dans la légende du carrousel de photos de chiens. « Hier, nous avons perdu un membre clé de la famille Davidson. Henry n’avait que 2 ans mais malheureusement il est tombé très malade très vite.

Plus à propos Pete Davidson

Pete a noté que lui et sa famille ont accueilli le chiot dans leur vie au milieu de la pandémie de COVID-19 en 2020. «Ma mère, ma sœur et moi avons eu Henry au début de la pandémie et il nous a sauvé la vie. Je ne suis même pas sûr que je sois là sans lui », a ajouté le comédien. « C’était le chien le plus heureux et le plus gentil de tous les temps. Il avait l’habitude d’être excité quand il me voyait et faisait pipi partout. Il a terminé l’hommage avec un message spécial pour Henry. « Nous t’aimons Henri. Merci de rendre nos vies plus remplies et de me rappeler ce qui compte vraiment. Pete », a-t-il écrit.

Lien connexe En rapport: ‘SNL’ annulé: Pete Davidson ne sera pas l’hôte après que les Writers Strike Forces Show Off The Air

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.