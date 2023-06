Chase Stokes embrasse Kelsea Ballerini pendant ses vacances dans les Caraïbes : Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Kelsea Ballerini et Chasser Stokes vont fort sous le chaud soleil des Caraïbes ! L’adorable couple – qui a confirmé leur romance en janvier – peut être vu blotti et souriant ensemble dans une série de photos que Kelsea, 29 ans, a partagées sur sa page Instagram le jeudi 1er juin. Une adorable photo (huitième dans le carrousel ci-dessous) montre les tourtereaux nageant au large des îles Vierges. Kelsea a enroulé ses bras autour de son trentenaire Banques extérieures beau star alors qu’il l’embrassait sur la joue. Trop mignon!

Le couple semblait être en vacances à Kenny Chesneyà St. John avec lui après la conclusion de sa tournée I Go Back, qui comprenait Kelsea en première partie et s’est terminée le 27 mai. Sur une photo, Kelsea, Chase, Kenny et d’autres ont souri à un bar de plage . D’autres photos du voyage montraient Kelsea modelant une jupe portefeuille et un haut court dans une rue animée et profitant des vues pittoresques d’une piscine à débordement qui surplombait des eaux tranquilles.

« Quel voyage, quel endroit. maintenant moi et mon cuir chevelu brûlé par le soleil sommes prêts à retourner au travail », la chanteuse « Half of my Hometown » a légendé son message.

Le poste de vacances est venu moins de deux semaines après que Chase et Kelsea ont été vus errant dans la ville natale de Kelsea, Knoxville, Tennessee. Ils se sont même arrêtés au lycée de la star montante du country, Central High School, que Kelsea a même partagé un selfie devant, comme on le voit dessous. Elle a également inclus une photo d’une note manuscrite tenue devant la maison de son enfance, dans laquelle elle a écrit que « tant de souvenirs beaux, chaleureux et curatifs » ont été créés.

Le hitmaker et l’acteur de « Miss Me More » sont apparemment inséparables depuis qu’ils sont devenus publics au début de 2023 – un couplage que les fans n’ont pas vu venir. Kelsea a révélé qu’elle avait contacté Chase dans ses messages directs Instagram après que son manager l’ait mis sur son radar. « Il tire [Outer Banks] à Charleston et mon manager y habite. Il m’a mis l’insecte dans l’oreille », se souvient-elle franchement dans l’épisode du 22 février de l’émission Appelle son papa podcast. « Il est comme, ‘Tu sais qui est vraiment mignon quand tu es prêt…’ et je suis comme, ‘Tu as tellement raison!’ Je n’ai jamais vu le spectacle mais je le connaissais. Je l’ai suivi, il m’a suivi et j’ai plongé dedans. Chase et Kelsea ont fait leurs débuts sur le tapis rouge aux CMT Awards en avril.

Comme les fans le savent, Chase est le premier petit ami public de Kelsea depuis qu’elle a divorcé de son compatriote chanteur country, Morgan Evans, après cinq ans de mariage l’année dernière. Pendant ce temps, Chase était en couple avec son Banques extérieures co-vedette Madelyn Clin depuis moins de deux ans.

