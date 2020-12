Chase Rice a été critiqué pour sa promotion de son nouveau single « Drinkin ‘Beer. Talkin’ God. Amen. »

Quelques heures à peine avant la sortie de la chanson le 29 novembre, le chanteur de 35 ans s’est rendu sur Twitter pour taquiner la sortie. « Je viens de perdre mon goût et mon odeur. Bizarre, » il a écrit, se moquant apparemment des symptômes d’un coronavirus. « Aussi, en laissant tomber un single à minuit. »

Alors que certains adeptes se sont dits préoccupés par le bien-être de Rice, d’autres se sont demandé si le tweet de l’artiste faisait simplement partie d’un coup publicitaire.

« Merde, j’aime vraiment ta musique. C’est juste de très mauvais goût … légitime, sans jeu de mots », un adepte a écrit. « Pas une blague, n’en fais pas une. » Ajout d’un autre, « Demandez aux travailleurs de la santé si obtenir / gérer Covid-19 est drôle. Indice: ce n’est pas le cas. »

Rice a confirmé plus tard qu’il n’avait pas COVID-19 mais a continué à vanter la chanson, avec laquelle il a enregistré Florida Georgia Line. « Sur une vraie note. Je n’ai pas de covid, » Rice tweeté. « Mais je laisse tomber un single ce soir. Avec 2 gars avec qui j’ai beaucoup appris. Respectez l’enfer de @FLAGALine. Et 10 ans après avoir commencé à faire de la musique ensemble et vécu ensemble, nous y sommes à nouveau. Boire de la bière . Talkin God. Amen. «