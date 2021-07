Chase Kalisz remporte l’or pour la première médaille de l’équipe américaine aux Jeux olympiques de Tokyo

TOKYO — Chase Kalisz, un protégé de Michael Phelps qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Rio 2016 au 400 QNI masculin, a remporté l’or pour donner aux États-Unis leur première médaille de ces Jeux olympiques.

Son coéquipier américain Jay Litherland a remporté l’argent, à 0,86 seconde de Kalisz. L’Australien Brendon Smith a remporté le bronze.

Kalisz, 27 ans, de Bel Air, Maryland, a nagé le difficile 400 QNI, 100 mètres des quatre nages, en 4:09,42.

« Cela signifie le monde », a déclaré Kalisz sur l’émission NBC immédiatement après sa course. « C’est la dernière chose que je voulais vraiment accomplir dans ma carrière de nageur. C’était quelque chose qui était un de mes rêves depuis aussi longtemps que je me souvienne. »

Le 400 QNI masculin est très familier aux Américains car c’est la première course de natation de tous les Jeux olympiques et parce que Phelps, l’olympien le plus décoré de tous les temps, l’a remporté en 2004 et 2008, suivi de Ryan Lochte en 2012.

Kalisz a déclaré que Phelps, son ancien partenaire d’entraînement au North Baltimore Aquatic Club, était comme le « frère aîné pour moi que je n’ai jamais eu ». Phelps regardait la finale de dimanche matin depuis la cabine NBC annonçant au-dessus de la piscine olympique.

Le favori de longue date pour la médaille d’or dans cette épreuve, le Japonais Daiya Seto, n’a malheureusement pas réussi à sortir des qualifications de samedi soir, créant une finale largement ouverte. Kalisz s’est qualifié avec le troisième temps le plus rapide.