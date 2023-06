Chase Elliott réfléchit à sa suspension au milieu d’une saison tumultueuse

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

SONOMA, Californie – Chase Elliott a déclaré qu’il avait l’impression d’avoir raté environ la moitié des têtes de la NASCAR Cup Series.

Il se sent de cette façon parce qu’il a à peu près.

Elliott a raté six courses plus tôt cette année en raison d’une jambe cassée subie dans un accident de planche à neige. Il a ensuite raté la course de dimanche dernier à Gateway près de St. Louis en raison d’une suspension d’une course pour un crochet arrière droit flagrant de la voiture de Denny Hamlin une semaine plus tôt au Charlotte Motor Speedway.

« Je n’en suis pas fier », a déclaré Chase Elliott à propos de sa saison tumultueuse

Le pilote Hendrick Motorsports partira le 10e dimanche à Sonoma Raceway – la 16e course de la saison mais seulement la neuvième pour Elliott – et lors de sa séance médiatique requise, il a réfléchi à sa saison.

« Tout le monde n’est pas parfait et des erreurs vont être commises », a déclaré Elliott. « Vous allez avoir des moments difficiles. C’est juste une partie de cela. Je ne peux pas changer les choses qui se sont produites.

« Je ne voudrais certainement pas manquer le nombre de courses que j’ai manquées cette année. … Ce n’est pas moi qui fais ma part de mon travail – c’est être ici sur le circuit et faire ma part pour nos partenaires et mon équipe et Mes Fans. »

Le président de NASCAR, Steve Phelps, a déclaré à FOX Sports la semaine dernière qu’ils détestaient devoir suspendre le pilote le plus populaire du sport, mais c’était une décision qui devait être prise pour rester cohérent avec la suspension d’une course infligée à Bubba Wallace l’année dernière pour un intentionnel similaire. épave de Kyle Larson.

Elliott a déclaré qu’il respectait la décision de NASCAR de le suspendre.

« Vous regardez la situation l’an dernier et je comprends et je respecte leur décision », a déclaré Elliott. « À ce moment-là, quand on vous dit cette décision, vous baissez simplement la tête et commencez à penser aux choses que vous pouvez contrôler, car vous ne pouvez certainement pas revenir en arrière et changer le passé.

« Pour moi, tous les regards ont été tournés vers la vitesse ici et l’organisation d’une bonne course. »

Elliott a regardé la course la semaine dernière depuis chez lui alors que Corey LaJoie conduisait sa voiture à une 21e place. Manquer une course pour suspension était un peu différent d’une blessure, a déclaré Elliott.

Chase Elliott: « Ce n’est jamais amusant de rester assis à la maison! »

« Il y avait certainement des circonstances différentes, mais ce n’est jamais amusant de rester assis à la maison pendant que la course se déroule et que votre travail se déroule, et vous n’en faites pas partie », a déclaré Elliott.

« Je dirais une sensation un peu différente. Mais toujours décevant de ne pas être ici, quelles que soient les circonstances. »

En tant que pilote le plus populaire du sport, Elliott sait qu’il y avait des fans qui avaient des billets pour des courses auxquelles il n’a pas participé.

« Je suis vraiment désolé pour les fans et les gens qui prévoyaient d’aller à la course qui allaient me regarder … qui n’ont pas pu vivre cela », a déclaré Elliott.

Elliott a obtenu une dérogation pour rester éligible au championnat – les règles de NASCAR exigent qu’un pilote tente de se qualifier pour chaque course – mais doit probablement gagner pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

Il a appelé Hamlin – qui a plaidé pour la suspension d’Elliott – dans les jours qui ont suivi l’accident, mais n’a pas donné de détails sur leur conversation.

« Nous avons eu une conversation vraiment mature et bonne », a-t-il déclaré. « Je vais en rester là. »

En ce qui concerne ce qu’il ferait s’il se trouvait à nouveau dans la situation, Elliott a déclaré qu’il avait juste besoin de mieux performer.

« Allez plus vite et soyez devant lui, c’est la meilleure façon de régler le problème », a-t-il déclaré.

Le champion de la Coupe 2020 espère juste qu’il pourra avoir une saison différente à l’avenir.

« Je n’en suis pas fier du tout », a déclaré Elliott à propos de cette saison. « Mais nous sommes dans la position où nous sommes, et je ne peux pas changer le passé.

« Tout ce que je peux faire maintenant personnellement et tout ce que nous pouvons faire maintenant en tant qu’équipe, c’est de garder les yeux fixés vers l’avant. »

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir le sport automobile, y compris les 30 dernières Daytona 500, avec des passages chez ESPN, Sporting News, le magazine NASCAR Scene et The (Daytona Beach) News-Journal. Suivez-le sur Twitter @bobpockrasset inscrivez-vous au Newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass.

