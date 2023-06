Chase Elliott adopte une attitude de victoire ou de défaite dans sa poussée en séries éliminatoires

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

SONOMA, Californie – Lorsque Chase Elliott est resté à l’écart alors que la majeure partie du peloton s’est arrêtée tard dans la course dimanche à Sonoma Raceway, cela aurait peut-être donné un peu d’espoir à ses fans.

Elliott pourrait-il voler une victoire? Pourrait-il répondre à la question de savoir s’il se rallierait et participerait aux séries éliminatoires plus tôt que prévu?

Elliott et tout le monde savaient que c’était loin car la voiture dominante de Martin Truex Jr. repartait quatrième, et ses pneus plus frais lui donnaient un avantage significatif pour les 15 derniers tours.

Truex a dépassé Elliott en moins de deux tours, et Elliott est finalement tombé cinquième.

Mais peu blâmeraient Elliott et son équipe Hendrick Motorsports pour avoir lancé les dés alors que le champion de la Coupe 2020 fait face à une ascension difficile pour se qualifier pour les séries éliminatoires de 2023.

« J’ai l’impression que l’objectif est assez simple pour nous », a déclaré Elliott.

Le champ des séries éliminatoires NASCAR se compose du champion de la saison régulière plus les 15 pilotes suivants en fonction du nombre de victoires avec des égalités brisées par points. En règle générale, il y a des places pour les pilotes sans victoire avec le plus de points pour entrer dans le peloton des 16 pilotes.

Il y a eu 10 vainqueurs dans les 16 premières courses.

« Je suis à fond pour essayer de gagner », a déclaré Elliott. « C’est en quelque sorte notre seul moyen d’entrer maintenant – et c’était probablement notre seul moyen d’entrer aussi avant.

« C’est mon état d’esprit depuis que je suis revenu de ma blessure, donc honnêtement, il n’y a pas vraiment beaucoup de changements de ce point de vue. »

Elliott n’est pas le seul à avoir raté des courses cette année à cause d’une blessure ou d’une pénalité, bien qu’il soit le seul pilote à avoir raté des courses pour les deux.

Ayant disputé seulement neuf courses cette année, Elliott occupe le 27e rang du classement, à 84 points du seuil actuel des séries éliminatoires (Alex Bowman au 16e rang du classement) avec 10 courses à disputer en saison régulière.

Avant sa 34e place à Charlotte, où il a détruit Denny Hamlin et la suspension d’une course qu’il a purgée lors de la course du 4 juin à WWTR Gateway, Elliott n’avait que 63 points de retard sur la coupure avec 13 courses restantes.

Mais maintenant, il fait face à une situation plus incontournable. Attraper Bowman semble peu probable étant donné que Bowman lui-même a raté trois courses avec une fracture du dos et a en moyenne 6,4 points de plus par course cette année qu’Elliott.

Le pilote devant Bowman aux points est Bubba Wallace. Si Wallace continue à son rythme actuel, Elliott aurait besoin d’une moyenne de 32,8 points par course – une quatrième place sans points d’étape. Elliott marque en moyenne 27,4 points par course cette année.

Elliott essaie de savourer le moment.

« Je pense que c’est très faisable et amusant en même temps », a déclaré Elliott. « J’ai hâte de relever le défi. »

Ayant subi une fracture à la jambe alors qu’il faisait du snowboard avant la troisième course de la saison, Elliott n’a pas été en mesure de trouver un bon rythme. Il a couru deux épreuves, en a raté six, en a couru six, en a raté une, puis a couru à Sonoma.

Le pilote Hendrick n’a mené que 40 tours cette année.

« J’essaie juste de faire des gains », a déclaré Elliott. « Je pensais que nous commencions à créer un élan dans quelques domaines différents – peut-être pas nécessairement dans le grand schéma des choses, mais j’ai été encouragé par certaines des choses que nous faisions. »

S’il y a quelque chose qui facilite un peu la tâche d’Elliott, c’est qu’il peut prendre les risques qu’il a pris dimanche et ne pas en essuyer les conséquences. Il peut adopter une attitude gagnant-ou-buste.

Les pilotes qui sont dans la bulle doivent s’inquiéter de savoir s’il y aura des gagnants en dehors du top 16 des points, ce qui pourrait les faire sortir des séries éliminatoires.

Bowman pourrait être l’exception car il a conduit à un niveau supérieur à celui où il se trouve au classement. À un moment donné avant sa blessure, il était en tête du classement de la série. Il a également été amarré 60 points pour une infraction technique NASCAR trouvée après Richmond.

« Ça devrait aller », a déclaré Bowman. « Mais quand vous cassez une transmission [late in the race at Gateway] et abandonner un tas de points et avoir des trucs comme ça, ce n’est vraiment pas confortable.

« Mais nous avons eu une énorme pénalité de points et j’ai raté un tas de courses et nous sommes toujours sur la ligne de coupure. Donc, si nous courons comme nous le devrions, tout ira bien. »

D’autres pilotes sans victoire avec des pénalités majeures cette année sont plus dans des situations comme Elliott. Erik Jones a eu une pénalité de 60 points et a 141 points de retard sur Bowman, tandis que Chase Briscoe a eu une pénalité de 120 points et a 148 points de retard sur Bowman.

Ces deux pilotes ont remporté des courses depuis le début de la saison dernière. En fait, il y a 11 pilotes – Ross Chastain, Kevin Harvick, Chris Buescher, Wallace, Bowman, Daniel Suarez, Austin Cindric, Elliott, Austin Dillon, Jones et Briscoe – qui ont gagné depuis le début de 2022 qui n’ont pas gagné cette année .

Pas sur cette liste est Brad Keselowski, qui a actuellement un coussin de 96 points sur la coupure, mais si quelques pilotes en dehors du top 16 gagnent, il pourrait être en danger de faire les séries éliminatoires.

« Je serais beaucoup plus à l’aise avec une victoire », a déclaré Keselowski. « Je pense que tout le monde dirait cela. … Nous devons remporter des victoires. »

Keselowski ne dirait pas non plus qu’Elliott ne pourrait pas décrocher de bonnes courses pour retrouver son chemin dans le mélange de points s’il ne gagne pas.

« Les voitures Hendrick sont vraiment, vraiment solides », a déclaré Keselowski. « Ils ont sans doute les meilleures voitures du plateau sur une base moyenne, donc je ne mettrais certainement rien derrière ces gars-là. »

Penser a voix haute

NASCAR a décidé de ne pas avoir de mises en garde lors des pauses d’étape cette année, et s’il y avait un argument pour les avoir, l’événement Sonoma Raceway dimanche aurait pu l’être.

Mais Sonoma est un parcours routier plus technique et où les pilotes n’ont pas à passer de trois ou quatre de large à un virage. Combiné avec la voiture Next Gen mieux conçue pour manœuvrer sur les circuits routiers et les pilotes de la Coupe de mieux en mieux naviguer sur ces pistes, c’était la tempête parfaite pour qu’une course se déroule.

Cela aurait été bien d’avoir regroupé le terrain (et d’avoir un moment précis où les diffuseurs sauraient qu’ils auraient des publicités), mais sur la plupart des parcours routiers, les précautions lors des pauses d’étape ruinent la stratégie naturelle et le flux d’une route- course de parcours.

Jusqu’à présent, NASCAR a une taille d’échantillon de deux événements en vertu de cette nouvelle règle. Il est encore trop tôt pour évaluer l’efficacité de la nouvelle règle. Les quatre courses sur route restantes donneront une meilleure indication si c’est quelque chose à continuer pour 2024.

Dans les nouvelles

L’entrée NASCAR / Hendrick Motorsports aux 24 Heures du Mans a bouclé 285 tours sur le parcours de 8,4 milles pour terminer 39e dans le peloton de 62 voitures. Mais l’objectif de terminer la course a été atteint puisque la voiture a roulé pendant environ 23 des 24 heures avec une heure pour les réparations de la transmission. Conduite par Jimmie Johnson, Jenson Button et Mike Rockenfeller, l’entrée a été conçue pour exposer la nouvelle voiture Next Gen de NASCAR à un nouveau public. La voiture a été considérablement modifiée pour terminer un événement de 24 heures.

La star de la course sur route Kamui Kobayashi fera ses débuts en NASCAR Cup Series en août sur le circuit routier d’Indianapolis Motor Speedway alors qu’il pilotera la voiture 23XI Racing n ° 67. « Cette course sera également une excellente occasion pour notre équipe de rivaliser avec un pilote très accompli et d’apprendre d’eux », a déclaré le président de 23XI Racing, Steve Lauletta.

Le changeur de pneus Erik Jones, Thomas Hatcher, a raté le week-end de Sonoma et était surveillé pour une commotion cérébrale après un incident effrayant une semaine plus tôt à Gateway. Jones a déclaré que ses gars avaient commencé lentement à se déplacer dans la voiture alors qu’Austin Dillon entrait dans le stand devant lui, déclenchant la chaîne d’événements où Jones avait heurté un pneu que son porte-pneus tenait, et il a jeté l’autre du porte-pneus. pneu dans Hatcher.

Statistique du jour

Les huit victoires sur route de Martin Truex Jr. en Coupe le placent au huitième rang de tous les temps.

Ils l’ont dit

»Je ne savais pas qu’il était DJ. Qui aurait pensé? » —Martin Truex Jr. sur sa rencontre avec Shaq à Sonoma avant son concert

