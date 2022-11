Chase Claypool d’Abbotsford échangé aux Bears de Chicago – Kelowna Capital News

Chase Claypool déménage à Windy City.

Les Steelers de Pittsburgh ont annoncé mardi (1er novembre) que l’ancienne star du football des Panthers d’Abbotsford avait été distribuée aux Bears de Chicago pour un choix de repêchage de deuxième ronde.

Le commerce fera désormais équipe Claypool avec le quart-arrière de troisième année des Bears Justin Fields – un choix de première ronde de Chicago lors du repêchage de la NFL 2021. Claypool deviendra désormais l’une des principales cibles de Field et sera probablement le receveur numéro un de l’équipe.

BREAKING: Bears échange contre Steelers WR Chase Claypool en échange d’un choix de deuxième tour en 2023. (passant par @TomPelissero) pic.twitter.com/teoP4wiQqE – NFL (@NFL) 1 novembre 2022

À Chase Claypool, les Bears acquièrent un WR de 24 ans qui est sous contrat jusqu’en 2023 et a eu 10 touchés en tant que recrue. C’est une menace verticale à gros corps qui pourrait bientôt devenir le WR1 de Chicago. Un joueur à l’envers avec beaucoup de talent qui comble un besoin majeur. – Champ Yates (@FieldYates) 1 novembre 2022

Le deuxième tour de 23 ans que les Bears envoient à Pittsburgh pour Chase Claypool est celui qu’ils ont acquis de Baltimore pour Roquan Smith. Ils obtiennent donc Claypool (1,5 ans restant sur son contrat) pour Smith (0,5 ans restant sur son contrat) et un 5. Chicago a toujours son propre deuxième tour. — Albert Breer (@AlbertBreer) 1 novembre 2022

Chicago est actuellement à égalité au deuxième rang de la NFC North et a un dossier de 3-5. Les Bears accueilleront ensuite les Dolphins de Miami dimanche (6 novembre). Claypool se familiarisera désormais avec les rivaux traditionnels des Bears – les Packers de Green Bay, les Vikings du Minnesota et les Lions de Detroit.

Cette saison, Claypool a enregistré ses chiffres les plus bas à ce jour, avec 311 verges en réception et un touché en huit matchs. Sa saison recrue en 2020 a vu le diplômé d’Abbotsford Senior Secondary School récolter 873 verges et neuf touchés sur réception, tandis qu’en 2021, il a enregistré 860 verges sur réception et deux touchés.

Claypool a été un choix de repêchage de deuxième ronde par les Steelers en 2020 et a également joué quatre ans de football universitaire avec les Notre Dame Fighting Irish.

Il lui reste encore un an sur son contrat actuel après cette saison.

Claypool a fait les manchettes dimanche dernier (30 octobre) en devenant la première personne de la Colombie-Britannique à lancer un touché dans la défaite 35-13 des Steelers contre les Eagles de Philadelphie.

