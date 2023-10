Chase Claypool cherche à clôturer le chapitre de Chicago et à contribuer à l’offensive prolifique des Dolphins

MIAMI GARDENS, Floride : Chase Claypool se tenait devant son casier pour la première fois en tant que Dolphin mercredi, impatient de fermer la porte à un passage décevant avec les Bears de Chicago et d’accepter son nouveau rôle au sein de l’offensive la mieux classée de Miami. .

Le mandat de Claypool à Chicago a pris fin seulement 11 mois après que les Bears l’ont acquis de Pittsburgh en novembre dernier. Les Dolphins ont échangé contre le joueur de 25 ans la semaine dernière.

« Je suis ravi de cette nouvelle opportunité et ravi de travailler avec l’entraîneur (Mike) McDaniel et Tua (Tagovailoa) », a déclaré Claypool. « Et je suis ravi de jouer aux côtés de (Jaylen) Waddle et Tyreek (Hill) et d’un groupe de nouveaux receveurs. »

Claypool est devenu frustré par le manque de victoire de Chicago – l’équipe a perdu 14 matchs consécutifs avant de gagner à Washington jeudi dernier. Les Bears auraient été frustrés par les efforts de Claypool. Et la relation s’est vite effondrée.

« Quand vous perdez beaucoup de matchs, il y a naturellement de la frustration », a déclaré Claypool. «Je pense que c’est nouveau pour tout le monde, du haut vers le bas. Je pense juste être excité de remporter quelques victoires. Et une fois que vous commencez à gagner, les choses commencent à être moins sous pression.

Claypool était un joueur marquant en 2020 après que Pittsburgh l’ait repêché au deuxième tour. Il a marqué 10 touchés (huit en réception, deux au sol) au cours de ses 10 premiers matchs, mais est devenu inutilisable lorsqu’il n’a pas tout à fait reproduit cette production. La montée en puissance du receveur George Pickens a été un autre facteur.

Chicago a acquis Claypool en échange d’un choix de deuxième ronde dans l’espoir de donner à Justin Fields une menace sur le terrain pour renforcer l’offensive souvent stagnante de Chicago.

Claypool a disputé 10 matchs avec les Bears et totalisé 18 réceptions pour 191 verges et un touché. Après avoir déclaré aux journalistes qu’il n’aimait pas la façon dont il était utilisé, il était en bonne santé au cours des semaines 4 et 5 et a été échangé peu de temps après.

« Il n’y a pas beaucoup de scénarios dans lesquels vous avez un joueur talentueux qui a fait beaucoup de choses dans cette ligue, qui rejoint votre équipe alors que vous êtes dans une phase du football qui a pu être productive, c’est sûr », a déclaré l’entraîneur. Mike McDaniel a déclaré mercredi.

Miami possède la meilleure attaque de passe, de course et de but de la ligue. Les Dolphins ont marqué lors de 76,2% de leurs déplacements à l’intérieur de la zone rouge, qui est également en tête de la NFL.

McDaniel a déclaré la semaine dernière qu’il souhaitait donner un nouveau départ à Claypool et juger le joueur de quatrième année uniquement sur ce qu’il montre dans ce nouveau chapitre. Il a ajouté mercredi qu’il attendrait que Claypool lui dise quand il aura pleinement compris l’offensive. Claypool était inactif contre les Giants de New York dimanche dernier.

« C’est définitivement ouvert d’esprit et cela va lui permettre de façonner notre vision et celle de ses coéquipiers », a déclaré McDaniel, « parce que c’est une chose que vous devez faire dans cette équipe – vous devez gagner le privilège de jouer avec un groupe de gars. sur le seul endroit qui compte, et c’est l’herbe.

Claypool, qui s’est entraîné avec les Dolphins pour la première fois mercredi, a déclaré qu’il ne pense pas qu’il faudra longtemps pour comprendre l’offensive de Miami, même s’il s’agit d’un manuel de jeu complexe avec beaucoup de mouvements et de changements.

À 6 pieds 4 pouces et 238 livres, Claypool est également beaucoup plus gros que la plupart des receveurs de Miami, ce qui laisse supposer que Miami pourrait l’aligner au poste serré.

McDaniel a déclaré que Claypool « est un receveur large », mais a ajouté que sa taille permet différentes façons de l’utiliser.

« C’est un joueur avec une taille supérieure à la moyenne à son poste, et s’il est capable d’exécuter certaines choses, je ne vais pas limiter un joueur à ce qu’il peut ou ne peut pas faire », a déclaré McDaniel. « À chaque match, nous avons des gars qui jouent plusieurs rôles et s’intègrent dans l’offensive adaptée à leurs compétences. Ce sera donc cool à regarder, et je peux dire qu’il est vraiment attentif. Il fait attention à tout, je peux vous le dire.

Pour l’instant, Claypool apprend à connaître ses nouveaux coéquipiers, notamment ses collègues receveurs.

« Il ressemble à une putain de machine qui se déplace là-bas », a déclaré Waddle. « Il a une grosse silhouette, mec. J’ai hâte de le voir jouer. Je suis ravi de le voir travailler, travailler avec lui, tout ce genre de choses.

