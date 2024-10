Charvarius Ward des 49ers de San Francisco pleure la mort de sa fille

CNN

Le demi de coin des 49ers de San Francisco, Charvarius Ward, a pleuré la mort de son enfant d’un an. sa fille Amani Joy dans un message sincère sur les réseaux sociaux mardi.

«Nous avons le cœur brisé que notre belle petite fille, Amani Joy, soit décédée lundi matin. Elle était la meilleure bénédiction que nous aurions pu demander, et son esprit joyeux nous a fait sourire jusqu’aux oreilles », a déclaré Ward sur Instagram.

« Elle nous a appris à faire preuve de patience, de confiance et à avoir une vision positive de la vie. Elle nous a montré une vraie force et un véritable courage. Elle a surmonté l’adversité dès son plus jeune âge et était toujours heureuse, illuminant chaque pièce de son sourire.

«Avoir le privilège d’être ses parents et de voir le monde à travers ses yeux nous a changé pour le mieux. Elle sera pour toujours la meilleure amie de papa et la petite fille de maman. Tu nous manqueras et nous t’aimerons pour toujours, Amani Joy.

Les 49ers de San Francisco ont également partagé leurs condoléances suite au décès d’Amani Joy.

« La famille des 49ers est dévastée par le décès soudain de la fille bien-aimée d’un an de Charvarius Ward, Amani Joy », a déclaré l’équipe de la NFL. posté sur les réseaux sociaux mardi.

« Amani incarnait véritablement le pur bonheur et apportait de la joie à tous ceux qui l’entouraient avec son attitude douce et son rire contagieux. Nous continuerons à pleurer Charvarius et Monique, tout en leur envoyant notre amour et notre soutien pendant cette période inimaginable.

Les 49ers sont en congé pendant la semaine 9 de la NFL et reviennent à l’action le 10 novembre contre les Buccaneers de Tampa Bay sur la route.