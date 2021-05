Charu Asopa veut que son bébé ressemble à la belle-soeur Sushmita Sen et révèle que «  ma date d’accouchement est autour de l’anniversaire de Didi  »

Charu Asopa Sen a annoncé vendredi 21 mai qu’elle attendait son premier enfant avec son mari Rajiv Sen et a également révélé que sa date d’accouchement se situe autour de l’anniversaire de sa belle-sœur, Sushmita Sen. Charu s’est rendue sur Instagram pour annoncer la nouvelle à ses fans. La fille aînée de Sushmita Sen, Renee Sen, a également laissé tomber un doux message pour Charu. «Mamisa a hâte de chouchouter notre tout-petit», a-t-elle écrit.

Dans une interaction avec SpotbyoyE, Charu a déclaré qu’elle voulait que son bébé ressemble à Sushmita Sen, qui, selon elle, est une personne impartiale et suit ses principes. Charu a également révélé qu’elle était en contact avec Sushmita qui vérifie régulièrement sa santé et celle du bébé.

«Elle est en contact permanent avec moi et ne cesse de me poser des questions sur ma santé et celle de bébé. Elle attend le bébé avec enthousiasme. Elle n’a recommandé un médecin que lorsque j’étais à Mumbai. Maintenant que je suis Bikainer, je continue de consulter ce médecin également pendant que je me montre aux médecins ici. Ma date d’accouchement est autour de l’anniversaire de Sushmita Didi, donc cette chose me rend encore plus excitée car tout ce que nous aurons la chance d’avoir une fille ou un garçon sera incroyable comme elle. Comme Didi est quelqu’un qui est impartial, suit ses principes et je la respecte vraiment pour cela. Je veux que mon bébé soit comme elle », a déclaré Charu.

L’actrice de « Mere Angne Mei » est actuellement dans sa ville natale de Bikaner, au Rajasthan et se sent heureuse de pouvoir respirer de l’air frais dans son grand jardin, ce dont elle était privée à Mumbai en raison du verrouillage.

Charu a également parlé de la réaction de Rajiv lorsqu’il a appris sa grossesse pour la première fois. «Rajeev était très confus après avoir entendu cela car il ne s’attendait pas à ce que je vienne soudainement partager la bonne nouvelle avec lui. Alors, quand je lui ai dit, il a été terriblement surpris. Mais il était vraiment très heureux après ça. J’ai partagé cette nouvelle avec lui à minuit vers 12h30 », a-t-elle déclaré.

Charu elle-même est très excitée pour le voyage. Elle a ajouté: «Ma première échographie a été réalisée au cours de la sixième semaine lorsque, pour la première fois, j’ai entendu les battements de cœur du bébé. J’étais vraiment ravi. Le sentiment d’avoir un autre être humain à l’intérieur de lui-même est une bénédiction. Et c’était une sensation incroyable. Je ne peux pas exprimer ces sentiments car j’ai la chair de poule et les larmes aux yeux.