Charu Asopa s’ouvre sur le fait qu’elle a été jugée pour son divorce avec Rajeev Sen ; “Les gens disent que j’ai tort”

Charu Asopa a envoyé des ondes de choc à ses fans lorsqu’elle a annoncé sa séparation de son mari Rajeev Sen dans les trois ans suivant son mariage. Alors que dans son vlog, elle a mentionné comment Rajeev n’est pas un partenaire de soutien et est un père irresponsable et tout ce qu’elle fait en ce moment est pour sa fille Ziana et leur paix mentale. Récemment, elle a de nouveau partagé un vlog où elle a raconté avoir été jugée et a révélé que de nombreuses personnes estimaient que sa décision de divorcer de Rajeev était mauvaise.

Charu Asopa partage une dernière vidéo d’elle sur son vlog où elle parle d’être jugée par des gens pour sa séparation

Dans la vidéo, on la voit dire : « Je sais que beaucoup de gens se posent des questions sur moi, ont des doutes sur moi. Beaucoup pensent que je me trompe mais je tiens à dire que je prends cette décision après y avoir réfléchi pendant longtemps. Mein Kisi jaldbaazi mein ya emotionnel ho ke yeh décision nahi le rahi hun apne Poore host o awaz main yeh faisla le Rahi hun (je ne décide pas à la hâte ou émotionnellement. Je le prends consciemment). Ce n’est pas pour moi, c’est pour Ziana. Mein bass yeh Kahurangi ki jo afsana anjaam take Lana na ho mumkin use Ek khoobsurat mod de Kar chodhna achha hai (je veux juste dire que les choses qui ne peuvent pas atteindre leur destination doivent être laissées dans un endroit magnifique

Charu et Rajeev se sont allégués publiquement beaucoup de choses, alors qu’elle l’appelait un père irresponsable, il a affirmé qu’elle s’était cachée de son premier mariage avec lui, auquel elle a rejeté ses allégations et a dit qu’il était très conscient de sa vie , premier mariage et plus encore. Charu a même ajouté que Rajeev ne donne jamais de temps à sa fille et à sa famille et qu’il n’y a aucune possibilité d’amélioration de la relation. Le couple s’est marié en 2019 à Goa.