Charu Asopa souhaite Renee, la fille de Sushmita Sen, pour son anniversaire; ce dernier a la réponse la plus douce [View Post]

Sushmita Senla fille de Renée Sen a eu 23 ans le 4 septembre. Renee a fait la fête et a célébré son anniversaire avec ses proches. Il y a quelques heures, Charu Asopa, “Mamisa” de Renee lui a souhaité sa journée spéciale. Charu Asopa est marié à Rajeev Sen. L’actrice a été très proche de la famille de Rajeev. Et son doux message d’anniversaire pour Renee en est la preuve. Cependant, c’est Renée qui a eu la réponse la plus douce. Les photos semblent de la veille de l’anniversaire de Renee, semble-t-il. Voyons le message ci-dessous :

Charu Asopa souhaite Renee Sen, la fille de Sushmita Sen

Charu Asopa et sa relation avec Rajeev Sen et sa famille ont atteint le Nouvelles du divertissement toutes les semaines. Son doux message d’anniversaire a attiré l’attention de tout le monde. Charu a d’abord partagé un selfie avec Renee, puis a partagé une photo d’eux avec sa fille Zianna. En souhaitant à l’aînée de Sushmita Sen, Renee, Charu Asopa a déclaré: “Joyeux anniversaire ma douce petite Renée. Je t’aime shona. Que Dieu vous donne tout le bonheur du monde.” Renee a eu la réponse la plus douce au message. Elle l’a remerciée “Mamisa” et l’a comblée d’amour tout en ajoutant que ses bénédictions signifient tout pour elle. Découvrez le message d’anniversaire de Charu pour Renee et la réponse la plus douce de ce dernier ici:

Charu Asopa et Rajeev Sen prennent un nouveau départ

Depuis plus d’un an, Charu Asopa et Rajeev Sen ont des problèmes dans leur mariage. Il y avait beaucoup de choses dites en ligne et même dans les médias. Lorsque la première fois que leur mariage a touché des eaux agitées, ils ont essayé de revenir. C’est alors qu’ils ont accueilli Zianna. Cependant, des mois après la réconciliation, Rajeev et Charu ont de nouveau eu des problèmes. Après des mois, ils ont finalement décidé de se réunir pour le bien de leur petite fille Zianna. Pendant ce temps, les photos de famille de Rajeev et Charu des célébrations de Ganpati deviennent virales sur le gramme.