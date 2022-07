Charu Asopa riposte à Rajeev Sen pour l’avoir accusée de jouer la « carte de la victime » ; “Laissons tout au temps”

La relation entre Charu Asopa et Rajeev Sen s’aggrave chaque jour. Il y a à peine un jour, Rajeev avait accusé sa femme Charu de jouer une carte de victime après que les rapports aient fait des tournées de Sushmita Sen ne le suivant pas sur Instagram et continue d’être ami avec Charu sur son profil de réseau social. Rajeev a ri de ces informations et a affirmé que Charu jouait la carte de la victime. Et maintenant ETimes a contacté Charu pour la même chose, et elle a parlé de son équation avec la plainte de Sushmita et Rajeev contre elle. À quoi elle a dit: “Sushmita didi est une personne merveilleuse à l’envers, c’est une actrice merveilleuse et un être humain encore meilleur. Elle a toujours été extrêmement accueillante avec moi depuis le début et je chérirai toujours le lien qu’elle et moi partageons. Peu les liens sont censés être chéris pour la vie et ma relation avec elle est une relation d’amour, d’adulation et d’immense respect.”

Charu sur le commentaire de la carte de victime de Rajeev

Charu a exprimé qu’elle ne voulait pas faire plus de calomnie et a tout laissé au temps lorsqu’on lui a demandé de commenter le commentaire de sa carte de victime sur elle. ” En ce qui concerne Rajeev qui m’appelle un maître dans l’art de jouer aux cartes de victime, honnêtement, j’en ai fini de laver son linge sale en public. J’ai fait passer mon message et c’est tout de mon côté. S’il ressent une certaine manière pour moi , c’est sa réflexion. Laissons tout au temps. Bientôt tout sera dévoilé devant tout le monde pour qu’ils sachent qui est quoi.”.

La relation entre Charu et Rajeev s’est détériorée depuis leur mariage. Charu dans ses vlogs a expliqué comment Rajeev l’a déçue à chaque fois dans leur relation, elle l’a qualifié de père irresponsable envers Ziana. Alors que Rajeev prétend qu’elle s’est cachée de son premier mariage avec lui et plus encore. Il y a à peine un jour, Charu a partagé une vidéo émouvante sur sa séparation avec Rajeev en l’appelant son “akhri nuksaan”.