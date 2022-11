Charu Asopa revient sur Rajeev Sen alors qu’il dit qu’il est en contact avec elle; l’actrice dit qu’il utilise son nom pour obtenir des vues sur VLog

Charu Asopa et Rajeev SenLe mariage de a connu de nombreuses périodes mouvementées. Depuis le début, ils sont confrontés à des problèmes. Même avant leur premier anniversaire, des rapports indiquaient que Charu Asopa et Rajeev Sen vivaient séparément. Ils se sont remis ensemble et ont eu une magnifique petite fille, Ziana. Mais même après cela, des différences se sont glissées dans leur mariage et ils ont décidé de se séparer. Tout est devenu moche alors que Charu Asopa et Rajeev Sen font des allégations l’un contre l’autre. C’est récemment que Rajeev a déclaré qu’il était en contact avec Charu et continuait de la surveiller. Maintenant, elle a réagi.

Rajeev Sen et Charu Asopa font à nouveau la une des journaux

À Etimes, Charu Asopa a déclaré que Rajeev Sen lui avait envoyé des messages comme bonjour et plus ces derniers jours. Auparavant, ils ne parlaient que des procédures de divorce. Elle a ensuite révélé la raison derrière cela. Selon elle, Rajeev Sen utilise Ziana et son nom pour obtenir plus de vues sur ses VLogs. Elle a été citée en disant: “C’est essentiellement pour obtenir quelque chose sur moi pour parler. Il s’est rendu compte que ses vlogs normaux ne lui rapportent pas de vues. Mais à la minute où il parle de Ziana et de moi, les chiffres augmentent. Je ne ‘ Je ne sais pas ce qu’il pense ou dit. Vous dérangez quelqu’un et quand elle partage ses problèmes, vous l’accusez de jouer la carte de la victime par sympathie.

Charu Asopa a en outre mentionné qu’elle n’avait rien à voir avec lui et voulait plutôt passer à autre chose. Elle veut se séparer de lui à l’amiable et se concentrer sur leur fille et leur travail.

Bien que Rajeev Sen et Charu Asopa soient sur le point de divorcer, l’actrice est dans les bons livres de sa sœur Sushmita Sen. C’est le jour de l’anniversaire de Ziana que la fille de Sushmita Sen a également écrit un joli post.