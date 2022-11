Charu Asopa révèle que Sushmita Sen lui a conseillé de quitter Rajeev Sen si elle n’est pas contente de lui

Charu Asopa et Rajeev Sen ont traversé une période difficile dans leur mariage. Les deux avaient auparavant envisagé d’annuler leur divorce, cependant, Charu a récemment révélé que les choses ne fonctionnaient pas entre elle et Rajeev. Elle a maintenant révélé qu’elle est en contact avec Sushmita qui lui avait conseillé le bonheur et de quitter son frère si elle n’est pas heureuse avec lui dans leur mariage.

Charu a déclaré que Sushmita ne leur avait jamais dit de préparer leur mariage. Elle lui a toujours dit de donner la priorité à son propre bonheur depuis le premier jour. Cependant, ses parents lui ont dit de résoudre leurs différends, mais Sushmita ne l’a jamais fait.

“Elle m’a toujours dit de me concentrer sur moi-même. Elle a dit que si je suis plus heureux avec Rajeev, alors c’est ce que je devrais faire, mais si je suis plus heureux loin de lui, alors je devrais me séparer”, a déclaré Charu à Siddharth Kannan. lors de leur interaction. Pendant ce temps, Sushmita n’a pas parlé du divorce de Charu et Rajeev.

Charu a également déclaré que ses amis les plus proches avaient cessé de lui parler car ils pensaient qu’elle quitterait Rajeev pour de bon, mais qu’elle continuait de revenir vers lui. Elle a également dit qu’elle ne faisait plus confiance à sa mère puisqu’elle ne la soutenait pas.

D’autre part, Rajeev a demandé à Charu de passer le test du détecteur de mensonges, affirmant que Charu ment sur leurs différences de mariage et les allégations qu’elle a faites contre lui. Il a dit que s’il avait la preuve, ce serait une autre affaire, mais si vous ne l’avez pas, vous devriez alors être obligé de subir le test.