Charu Asopa RÉAGIT alors que Rajeev Sen l’accuse d’avoir une liaison avec Karan Mehra ; dit: ‘Quand un homme n’a rien d’autre…’

Charu Asopa et Rajeev Sen se dirigent à nouveau vers le divorce. Les deux avaient décidé de donner une seconde chance à leur mariage et à leur relation pour leur fille Ziana. Cependant, moins d’un mois après avoir décidé de se réunir, leur mariage a de nouveau touché le fond. Et puisque des allégations ont été portées l’une contre l’autre par les deux. D’être absent pendant des mois après des combats à maintenant avoir des affaires, La séparation de Charu Asopa et Rajeev Sen est devenu plus laid qu’avant. Récemment, Rajeev a allégué que Charu avait eu une liaison avec Grand patron 10 et Yeh Rishta Kya Kehlata Hai célébrité Karan Mehra. Et maintenant, Charu a réagi aux allégations.

Rajeev Sen fait des allégations d’affaire choquantes contre Charu Asopa

Le divorce de Charu Asopa et Rajeev Sen a fait parler de lui dans Entertainment News. Il se trouve que Charu Asopa avait allégué que Rajeev Sen avait eu une liaison alors qu’elle était enceinte. L’homme d’affaires a déclaré que Charu jouait une carte de femme et qu’elle n’en avait pas la preuve. Rajeev a en outre révélé qu’il avait reçu des notes vocales de la mère de Charu. Il a dit que sa mère avait révélé la liaison présumée de Charu avec l’acteur Karan Mehra de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Il a allégué que Charu avait fait une bobine romantique avec Karan.

Charu Asopa réagit aux allégations

Charu a maintenant réagi aux allégations en disant qu’elle ne sait pas d’où viennent ces allégations. “Quand un homme n’a rien d’autre, il devient plus facile pour lui de calomnier le caractère d’une femme”, a déclaré Charu à Indian Express. Elle a dit que les hommes savent ce qui affecte le plus une femme. Elle a dit que Rajeev n’avait pas d’autre moyen de la rabaisser et s’est donc penchée au niveau pour l’accuser d’avoir une liaison. Parlant de la vidéo de la bobine avec Karan Mehra, Charu a partagé qu’il s’agissait d’une bobine professionnelle qui était destinée à un événement auquel ils ont assisté ensemble.

Vérifiez la bobine de Charu Asopa avec Karan Mehra ici:

Nous avons contacté Karan Mehra qui a qualifié de stupide d’être entraîné dans l’affaire et a affirmé qu’il ne connaissait pas le couple. Rajeev a affirmé que la bataille du divorce n’aurait pas tourné mal si Charu n’avait pas parlé de tout dans les médias.