Charu Asopa-Rajeev Sen ne se suivent plus ? Problème dans le mariage après la réconciliation?

Charu Asopa et Rajeev SenLe mariage de a de nouveau touché le fond. Les deux ont eu une relation difficile. Charu Asopa et Rajeev Sen ont eu une romance de rendez-vous et se sont mariés. Cependant, leur mariage a frappé l’eau agitée. Cependant, ils ont rafistolé les choses. C’était une sorte de relation intermittente entre eux. Cependant, juste à l’occasion de Ganesh Chaturthi, les deux ont publié une déclaration commune disant qu’ils se sont réconciliés pour le bien de leur fille, Zianna. Et maintenant, ils ont encore une fois semblé avoir touché le fond de leur mariage.

Charu Asopa-Rajeev Sen ne se suivent plus

Selon un rapport publié dans ETimes, le frère de Charu Asopa et Sushmita Sen, Rajeev Sen, se sont encore une fois désabonnés sur Instagram. Ce n’est pas tout. Ils semblent également avoir supprimé le message de réconciliation. Le rapport affirme que Rajeev a supprimé ses postes avec la famille qui comportent également Charu. Cela survient quelques heures après les retrouvailles de Charu Asopa avec sa famille pour l’anniversaire de Zianna. Charu s’est rendue dans sa ville natale pour le pré-anniversaire de Zianna. Elle va se rendre à Dubaï, selon les rapports.

Découvrez le message pré-anniversaire de Charu Asopa pour Zianna:

Charu Asopa et Rajeev Sen ne peuvent pas se réconcilier ?

Un rapport dans Etimes, une source proche des deux, Charu semble penser à sortir de la relation une fois pour toutes. Les différences entre eux ne peuvent pas être résolues, a déclaré cette source. “Ab dono ke hêtre réconciliation ki koi gunjaish hi nahi dikh rahi hai”, a déclaré la source. Lorsque Charu a été contacté par eux, l’actrice a refusé de commenter.

Le post de réconciliation de Charu Asopa et Rajeev Sen

À l’occasion des fêtes de Ganesh Chaturthi, Charu et Rajeev ont annoncé qu’ils allaient donner une seconde chance à leur mariage et se concentrer sur l’éducation de leur fille Zianna. Ils ont remercié leurs fans pour leur soutien constant.