Charu Asopa-Rajeev Sen : L'actrice de Mere Angne Mein RÉAGIT à la suppression de Sen de son nom de profil ; dit 'Itna sab kuchh ho raha hota hai toh nom de famille...'

Charu Asopa et Rajeev Sen ont marché dans l’allée en 2019 et depuis lors, le couple a fait l’actualité avec leurs combats constants et leurs divorces. Les deux ont pris la voie légale pour se séparer et cette nouvelle a laissé leurs fans choqués et bouleversés. Le mois dernier, Charu et Rajeev ont entamé le processus de divorce, mais il y a des rapports selon lesquels les deux sont tous prêts à réparer leurs différences. Récemment, le frère de Sushmita Sen, Rajeev, a partagé une photo adorée de lui avec Charu sur sa page Instagram et a surpris tout le monde. Par la suite, il y a eu un fort buzz selon lequel Charu avait ajouté Sen à son nom de profil sur les réseaux sociaux. Récemment, l’actrice de télé populaire Charu a clarifié la même chose et a déclaré qu’elle avait ajouté Sen à son nom de profil sur les réseaux sociaux à partir de son profil de réseau social, de sorte que la question d’ajouter la même chose ne se pose pas.

Dans une interview avec ETimes TV, Charu a déclaré: “Itna sab kuchh ho raha hota hai toh nom de famille ajoute karna aur drop karna kisi ke dimaag mein nahi aata”. Hier, le message de Rajeev avec Charu en disait long sur leur lien. Il y a quelques jours, Rajeev a même posté une vidéo de sa visite à la résidence de Charu, où il a passé du temps de qualité avec sa fille Ziana. Il a même félicité son ex-épouse pour avoir bien pris soin de leur fille car elle souffre d’une maladie des mains, des pieds et de la bouche. Les nouvelles du divorce de Rajeev Sen-Charu Asopa ont saisi le nouvelles de divertissement endroit.

Charu et Rajeev se sont mariés il y a 3 ans et depuis l’année dernière, les deux ont attiré l’attention alors qu’ils revendiquaient leurs différences dans leur mariage.