Charu Asopa-Rajeev Sen célèbre Ganesh Chaturthi avec sa fille Ziana au milieu des rapports de divorce, les internautes disent “kya drama hai”

La vie conjugale de Charu Asopa et Rajeev Sen est devenue le sujet de conversation de la ville depuis qu’ils se sont tous les deux ciblés sur des plateformes publiques. Alors que Charu a déclaré que Rajeev avait toujours fui leurs problèmes, Rajeev a accusé l’actrice de Bade Achhe Lagte Hain d’avoir caché son premier mariage.

Plus tôt ce mois-ci, Charu avait même révélé qu’elle avait demandé le divorce avec le frère de Sushmita Sen. Maintenant, au milieu de ces rapports de séparation, le couple s’est réuni pour célébrer Ganesh Chaturthi le mercredi 31 août alors que le couple peut être vu posant avec leur jolie petite fille Ziana, devant l’idole de Lord Ganesha.

Alors que Charu peut être vu dans un sari blanc et rouge, Rajeev a opté pour un pyjama kurta de couleur dorée. La mère de Rajeev Sen, Subhra Sen, était également visible sur quelques photos alors qu’elles posaient toutes comme une famille heureuse. Eh bien, les internautes ont eu des réactions polarisantes en voyant ces photos partagées par le couple sur leur compte Instagram.





Certains internautes étaient heureux de les voir ensemble et souhaitaient qu’ils soient de retour pour leur fille Ziana, mais la plupart des autres les ont accusés d’être prétentieux. Un utilisateur d’Instagram a commenté : « Kya drama hai », un autre a dit : « Inka drama khatam hi nahi hota, jab se shaadi hui hai yahi laga rakha hai ». Les internautes les ont également appelés “faux couple” et “couple Nautanki” car il n’y a pas eu de clarté sur le statut de la relation entre le couple.

Charu s’est marié avec Rajeev, qui est le frère de l’acteur Sushmita Sen, en 2019, mais peu de temps après leur mariage, des informations sur leur divorce ont commencé à circuler. Les deux sont devenus parents de Ziana en novembre de l’année dernière. La véritable raison de leur divorce est encore inconnue.