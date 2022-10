Charu Asopa-Rajeev Sen a mis de côté les divergences alors que sa fille Zianna attrape la dengue ? Ce dernier publie des photos avec son “véritable combattant”

Le mariage de Charu Asopa et Rajeev Sen fait l’actualité depuis qu’ils se sont mariés. Le couple a connu une période difficile en juillet-août où ils ont décidé de mettre officiellement fin à leur relation. Mais sur Ganesh Chaturthi, Rajeev Sen et Charu Asopa ont annoncé qu’ils avaient décidé d’annuler leur projet de divorce. Ils ont dit que Ziana était leur priorité et ils ont décidé de donner une chance de plus au mariage pour le bonheur de la petite fille. Comme nous le savons, Ziana est encore un bébé. Elle aura un an en novembre 2022. Les fans leur avaient dit que la séparation n’était pas juste compte tenu de l’âge de leur enfant.

Eh bien, Charu Asopa est chez lui à Bhilwara depuis quelques jours. Il semble qu’elle ait abandonné Rajeev Sen sur les réseaux sociaux. Elle a dit que Rajeev Sen s’était rendu à Delhi et l’avait bloquée sur les réseaux sociaux. L’actrice a déclaré qu’elle essayait de donner une chance à son mariage, mais les choses ne semblaient tout simplement pas fonctionner. Entre-temps, Ziana a contracté la dengue. Elle a été admise dans un hôpital de Bhilwara où elle s’est rétablie sous la supervision de médecins. Il semble que la nouvelle de l’hospitalisation de sa fille ait poussé Rajeev Sen à se rendre à Bhilwara. Il a posté une photo avec sa fille, Ziana, avec une légende.

La légende dit : “Ziana a reçu un diagnostic de dengue au Rajasthan mais ma petite princesse s’est battue avec acharnement et a vaincu le virus et s’améliore d’heure en heure. C’est une vraie combattante intérieure, avec toute la douleur qu’elle a endurée, elle n’a jamais oublié de sourire tout le chemin. Maintenant, de nouveau en bonne santé. Papa t’aime.” Il a étiqueté l’emplacement comme Bhilwara.

Charu Asopa a partagé des vidéos de la famille célébrant l’anniversaire de Ziana à Bhilwara et Bikaner. Quelques fêtes pré-anniversaire ont été organisées pour elle. Les rapports suggèrent que le premier anniversaire de Ziana sera une grande affaire à Dubaï avec le côté paternel de la famille. Mais étant donné la dynamique fluctuante du couple, voyons ce qui se passe maintenant…