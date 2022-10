Charu Asopa partage une photo de sa fille Zianna alors qu’elle se remet de la dengue ; les fans versent de l’amour et des bénédictions

L’actrice populaire de télévision Charu Asopa était dans les nouvelles pour son mariage troublé avec son mari Rajeev Sen. Les deux avaient décidé de se séparer et de divorcer. Mais, Charu et Rajeev ont donné une autre chance à leur relation pour leur fille Zianna et ont laissé les fans satisfaits de leur décision. Récemment, Charu a partagé des photos de sa fille Zianna alors qu’elle a reçu un diagnostic de dengue et qu’elle est à l’hôpital depuis deux jours. Charu a partagé la photo de Zianna depuis le lit d’hôpital et a laissé les fans émus. Elle a remercié l’hôpital d’avoir pris soin de sa fille et a été vue passer du temps avec sa petite poupée.

Sur les photos, Zianaa a été vue assise sur les genoux de sa mère et a été vue en train de jouer. Le pansement pour la perfusion intraveineuse était visible sur sa main. Charu a partagé les photos avec la légende : “Ma famille Instagram, aujourd’hui, après trois jours, mon Jaan (chéri), ​​ma petite Ziana va mieux. Il y a deux jours, elle a reçu un diagnostic de dengue et je suis si fière de mon petit ange. Elle est ma brave bachha (enfant). Elle a eu des moments très difficiles ces derniers jours mais maintenant elle se remet. Charu et Rajeev ont été à la mode sur le Chaîne infos.

Jetez un œil aux photos de Charu Asopa –

En un rien de temps, les amis de Charu et ses fans ont inondé la section des commentaires de souhaits de rétablissement. Ils ont même versé un immense amour et des bénédictions sur Zianna.