Charu Asopa partage son expérience troublante de canapé de casting et révèle comment un réalisateur a tenté de l’exploiter

L’actrice de télévision Charu Asopa, connue pour son interprétation d’un personnage méchant dans la série télévisée Kaisa Hai Rishta Anjana Sa, a navigué à travers un voyage tumultueux dans le monde du divertissement. Lors d’une récente conversation avec les médias, elle s’est penchée sur son parcours ardu et a mis en lumière la confrontation avec le canapé du casting.

Charu Asopa commence la télévision avec cette émission

Charu Asopa est une figure reconnaissable de l’industrie de la télévision, ayant honoré plusieurs émissions populaires comme Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Devon Ke Dev Mahadev et Mere Angne. Pourtant, elle a admis que prendre pied dans l’industrie sans aucune connexion influente n’était pas une promenade de santé. Charu a traversé de nombreuses épreuves et tribulations, faisant preuve d’une persévérance inébranlable dans la poursuite de ses aspirations.

La route était indéniablement difficile. Elle a dit qu’elle avait l’habitude d’accompagner sa mère aux auditions et aux réunions. Elle a dit qu’elle s’était inscrite dans une école de théâtre où sa mère l’avait consciencieusement déposée et récupérée à l’école. Elle a suivi un cours de trois mois et a ensuite auditionné pour Yeh Rishta Kya Kehlata Hai directement de l’école de théâtre, décrochant avec succès ce rôle.

Charu Asopa parle du canapé de casting auquel elle a fait face

Charu Asopa a raconté une rencontre troublante lors d’une rencontre cinématographique avec une maison de production de premier plan. Elle a choisi de ne pas divulguer le nom mais a souligné sa stature. Lorsque la directrice de casting lui a posé le contrat, stylo à la main, son monde a basculé. La perspective d’un film significatif a été assombrie par les propos troublants de la directrice de casting, la laissant dans un état fébrile pendant trois jours.

Charu Asopa raconte son histoire de canapé de casting

Charu dit: « La discussion dérangeante m’a rendu malade et extrêmement perturbé. » J’ai montré mon incapacité à répondre à ses attentes les mains jointes. Sa réponse était venimeuse, prétendant que si je refusais, d’autres filles attendant dehors le feraient. Je suis resté fort et je lui ai demandé d’annuler le contrat. » Dans le passé, Charu a déclaré qu’elle avait initialement rejeté ces réclamations comme de simples fabrications, en supposant qu’elles étaient le résultat de personnes incapables de pénétrer dans le secteur. Cette interaction personnelle, cependant, l’a brisée. illusions, exposant la cruelle réalité même au plus haut niveau.