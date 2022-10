Charu Asopa et Rajeev Sen se séparent : l’actrice va à nouveau engager une procédure de divorce ; dit ‘Ismein mazzak toh mera salut…’

Charu Asopa et Rajeev Sen ont marché dans l’allée en juin 2019 et les deux se sont dirigés vers le divorce. Après leur mariage, les deux ont décidé de se séparer après avoir eu des problèmes personnels. Plus tard, Charu et Rajeev ont décidé de donner une autre chance à leur mariage pour leur fille Ziana. Mais, il semble que les deux se soient à nouveau retrouvés à couteaux tirés. Rajeev semble avoir bloqué Charu sur Instagram et l’actrice a également supprimé toutes ses photos des réseaux sociaux. Charu a révélé qu’elle avait déjà engagé leur procédure de divorce et qu’elle avait perdu son sang-froid après la disparition de Rajeev après chaque combat. Elle a dit que les deux avaient beaucoup de problèmes et qu’elle espérait les résoudre pour leur fille Ziana.

Charu a même dit que Rajeev était capricieux et l’avait abusée. Elle a même révélé que Rajeev avait même levé la main vers elle et la soupçonnerait de tricherie. Elle a dit que lors de son tournage pour Akbar Ka Bal Birbal, il avait envoyé des messages à tous ses co-acteurs pour qu’ils restent loin d’elle. Rajeev avait même qualifié Charu de reine du drame et qu’elle avait besoin de voir un médecin. Elle regrette même sa décision de donner une seconde chance au mariage. Elle a dit que c’était la plus grosse erreur de sa vie. Elle a même loué une maison et reviendra après son retour à Mumbai. Elle a même dit qu’elle avait perdu trois ans et demi.