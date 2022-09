Samedi, Rajeev Sen et Charu Asopa ont été aperçus avec leur jolie petite fille Ziana à l’aéroport de Mumbai. C’était leur première apparition publique depuis qu’ils avaient décidé de donner une chance de plus à leur mariage.

Ils avaient l’air adorables ensemble, leurs fans étaient si heureux de les voir. La vidéo du même est devenue virale sur les réseaux sociaux. Un de leurs fans a écrit : “Tellement mignon que Dieu la bénisse et bénisse leurs parents… Beaucoup de bénédictions, restez ensemble plzzz.” La deuxième personne a dit: “Mon préféré Rajeev Sir et Charu et notre petite princesse Ziana.”

La troisième personne a commenté: “Ssoooo mignon bon ils changent d’avis.” La quatrième personne a écrit: “Restez heureux dans la vie conjugale longtemps ensemble pour toujours plz ma belakani procted.” La cinquième personne a écrit : « c’est mignon ».





Pour les non-initiés, le 1er septembre, Rajeev Sen et Charu Asopa ont décidé de rester ensemble après avoir initialement choisi de divorcer.

Charu est allé sur Instagram et a partagé une longue note sur les raisons pour lesquelles ils ont décidé de garder leur mariage. Charu a écrit : « Les mariages sont faits au paradis mais c’est à nous de le faire fonctionner. Oui, nous sommes allés de l’avant et avons annoncé que nous mettions fin à notre mariage et nous avons réalisé que nous avions atteint l’impasse et rien au-delà.”

Elle a ajouté : “Le divorce était une option que nous envisagions et nous ne le nierons pas… Heureux d’annoncer que nous avons décidé de garder notre mariage pour de bon, nous avons tous les deux la chance d’avoir une belle fille Ziana et nous souhaitons lui donner le très meilleurs en tant que parents. Son éducation et son bonheur sont notre priorité numéro un. Nous tenons à remercier tous nos fans de nous avoir toujours soutenus en tant que couple et de ne jamais nous abandonner. Rajeev.

Réagissant au message de Charu, Sushmita a commenté en disant : “Je suis tellement heureuse pour vous trois !!! Dugga Dugga Shona !!!”